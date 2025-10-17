В Сочи прибыл паром из Турции, который ждали почти 15 лет. Власти региона запретили запуск сообщения

«Краснодарский край заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности. Но организация международного паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. На всех предварительных встречах мы доносили нашу позицию. Несмотря на это, инициатор перевозки старается запустить паром в работу и получил разрешение в Росморречфлоте. Самое главное — без согласия с нашей стороны паром отправился в тестовый рейс. И сейчас уже находится на рейде порта Сочи. Это недопустимая ситуация», — заявил Кондратьев.



Губернатор отметил, что власти региона готовят обращение в Минтранс РФ о невозможности организации парома.



Напомним, что о запуске парома между Сочи и Турцией говорили еще в 2023 году. Его обещали восстановить впервые за 15 лет, но сроки постоянно откладывали. Предполагалось, что паром будет круглогодично перевозить до 450 человек и 220 автомобилей.



Последний регулярный рейс между Сочи и Турцией проходил в 2011 году. С 1993 по 2011 год на этом маршруте работали до пяти пассажирских судов.