В Сочи прибыл паром из Турции, который ждали почти 15 лет. Власти региона запретили запуск сообщения
Губернатор Краснодарского края выступил против запуска паромного сообщения между Трабзоном и Сочи
16 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил ТАСС, что в Сочи прибыл тестовый международный рейс парома «Сибридж» из Трабзона. Однако запуск регулярного сообщения глава региона назвал «небезопасным и преждевременным».
Он заявил, что инициатор перевозок получил разрешение в Росморречфлоте и отправил судно на российский курорт без согласования с властями.
«Краснодарский край заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности. Но организация международного паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. На всех предварительных встречах мы доносили нашу позицию. Несмотря на это, инициатор перевозки старается запустить паром в работу и получил разрешение в Росморречфлоте. Самое главное — без согласия с нашей стороны паром отправился в тестовый рейс. И сейчас уже находится на рейде порта Сочи. Это недопустимая ситуация», — заявил Кондратьев.
Губернатор отметил, что власти региона готовят обращение в Минтранс РФ о невозможности организации парома.
Напомним, что о запуске парома между Сочи и Турцией говорили еще в 2023 году. Его обещали восстановить впервые за 15 лет, но сроки постоянно откладывали. Предполагалось, что паром будет круглогодично перевозить до 450 человек и 220 автомобилей.
Последний регулярный рейс между Сочи и Турцией проходил в 2011 году. С 1993 по 2011 год на этом маршруте работали до пяти пассажирских судов.
Судно «Сибридж» построили в Италии в 1974 году. Раньше оно называлось «Лампедуза». На борту — 112 кают на 360 пассажиров и 93 сидячих места. По морской классификации это девятипалубное судно, из которых три палубы технические.
Паром всепогодный и может выходить в море в шести-семибалльный шторм, но для комфорта пассажиров поездки ограничены пятью баллами.
Как писали Юга.ру, между Ростовом-на-Дону и Таганрогом впервые за 30 лет запустят судно «Метеор 120Р».