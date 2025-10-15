Любовный приворот из прошлого. В Фанагории расшифровали послание на золотой пластине IV века
Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» рассказал о новой находке Фанагорийской археологической экспедиции — золотой пластине IV века н.э. с таинственными знаками, которые ученые интерпретировали как любовный заговор
Артефакт дополняет серию открытий, связанных с древними ритуалами Таманского полуострова — от проклятий до просьб о божественной защите.
Текст любовного приворота на золотой пластине выполнен изящным курсивом, а по краям обрамлен магическими символами. Среди них выделяется омега — последняя буква греческого алфавита, которая, по замыслу автора, приводила заклинание в действие. Золото, выбранное в качестве материала, подчеркивает особую значимость просьбы и готовность исполнителя серьезно отнестись к обряду.
Аналогичные магические заклятия находят в древнегреческих колониях Египта. К ним прилагались инструкции, уточняющие, что, чем и на чём писать. Считалось, что для исполнения желания пластина должна быть из определенного металла — золота, серебра, бронзы или свинца. Текст следовало писать особым предметом — например, гвоздем из затонувшего корабля. Обычно заговор представлял собой непереводимые формулы, но встречаются и прямые обращения к богам: «Сделайте так, чтобы (имя) полюбил меня».
Другая находка Фанагорийской экспедиции — свинцовая пластина с двумя мужскими именами. Ученые полагают, что она тоже имела магическое назначение, но обратного характера. По версии археологов, житель древнегреческого полиса написал на ней имена своих недоброжелателей, пожелав им бед и неудач. Такие проклятия обычно бросали в колодцы или закапывали в свежие могилы, обращаясь таким образом к подземным божествам.
«Эти открытия помогают увидеть древних греков не величественными старцами в белых одеждах, а обычными людьми с их чувствами и переживаниями. Они любили и ревновали, боялись и надеялись, а помощь и утешение искали в разных ритуалах», — отмечает Валерия Митина, ученый секретарь музея-заповедника «Фанагория».
Кроме языческих заклинаний среди новых находок Фанагорийской экспедиции встречаются и артефакты, связанные с христианскими обрядами. К ним относится апотропей (оберег) IX-X веков н.э. — известняковый камень с надписью, в которой три жителя Фанагории возносят молитву: «Господи, сохрани рабов Божьих от зависти, наговоров и колдовства». Еще одна примечательная находка — свинцовый крест IX-XII веков н.э., который использовали как амулет для защиты товаров во время морских путешествий.
Первые христианские общины появились в Фанагории в начале IV века н.э., а уже в начале VI века здесь возникла подчиненная Константинополю епископская кафедра. В городе существовала одна из древнейших христианских базилик — это подтверждают найденные в Фанагории мраморная купель, сигмовидный стол для подношений и бронзовый крест на лампаду. Ученые уверены, что в скором времени им удастся найти и сам кафедральный собор.
О Фанагорийской археологической экспедиции
Древний город Фанагория, раскопки которого ведутся при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», просуществовал более 1500 лет и был столицей азиатской части Боспорского царства, древнейшего государственного образования на территории России. Сегодня это крупнейший в стране античный памятник. Среди самых выдающихся находок Фанагорийской экспедиции — дворец царя Митридата VI, два древнегреческих храма и затонувший античный корабль. Находки из Фанагории хранятся в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, музеях Великобритании, Германии и других стран.