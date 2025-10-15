Краснодарский историк выпустил путеводитель по «местам памяти» кубанского казачества
Историк Андрей Дюкарев выпустил путеводитель «Краснодар казачий», в котором рассказывается о 24 локациях города и судьбах выдающихся людей. Можно оформить заказ или посетить презентацию книги
9 октября историк Андрей Дюкарев в своем телеграм-канале анонсировал выпуск путеводителя «Краснодар казачий».
Книга проведет читателей по «местам памяти» кубанского казачества в Екатеринодаре и Краснодаре, связав судьбы выдающихся людей и события истории на общем пространстве города. Всего в путеводителе рассказывается о 24 локациях. Книга выполнена в твердом переплете с цветными иллюстрациями.
Андрей Дюкарев рассказал Юга.ру, что идея создания путеводителя возникла на стыке его научных интересов о кубанском казачестве и практической реализации опыта исторического регионоведения в области туризма.
«В условиях интенсивного развития внутреннего отечественного туризма Краснодарский край имеет возможность презентовать и популяризировать свою казачью самобытность, опираясь на историю, культуру и места памяти кубанского казачества. За тридцать пять лет новейшего времени к немногим сохранившимся и возрожденным памятникам дореволюционной Кубани начала ХХ века добавились мемориальные объекты эпохи возрождения казачества, которые, раскрывая страницы казачьей истории, являются и точками притяжения для туристов», — отметил он.
Дюкарев добавил, что путеводитель — это попытка актуализации вопроса исторической памяти кубанского казачества через визуальные образы Краснодара.
Спорные вопросы в истории кубанского казачества: от 1917 года до современности:
При оформлении книги историк использовал творческие работы лауреатов международных, всероссийских и краевых выставок-конкурсов. Среди них член Союза журналистов Игорь Чураков, член Союза художников Надежда Устрицкая, иконописец Софья Мачигина. В подборе иллюстративного материала помогали генеральный директор музея имени Фелицына Екатерина Супрунова и завотделом хранения вещевых, документальных и естественнонаучных источников Ирина Перерва.
Дюкарев подчеркнул, что путеводитель будет интересен как жителям Краснодарского края, так и его гостям.
Заказать книгу можно по электронной почте mr.dk72an@yandex.ru или по телефону +7 (960) 487-67-87 на WhatsApp*. Презентация путеводителя состоится 26 октября в 15:00 в «Доме книги» на улице Красной, 45. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в мае краснодарский фотограф выпустила книгу о Всесвятском кладбище.
