Краснодарский историк выпустил путеводитель по «местам памяти» кубанского казачества

Историк Андрей Дюкарев выпустил путеводитель «Краснодар казачий», в котором рассказывается о 24 локациях города и судьбах выдающихся людей. Можно оформить заказ или посетить презентацию книги

Книга проведет читателей по «местам памяти» кубанского казачества в Екатеринодаре и Краснодаре, связав судьбы выдающихся людей и события истории на общем пространстве города. Всего в путеводителе рассказывается о 24 локациях. Книга выполнена в твердом переплете с цветными иллюстрациями.

Андрей Дюкарев рассказал Юга.ру, что идея создания путеводителя возникла на стыке его научных интересов о кубанском казачестве и практической реализации опыта исторического регионоведения в области туризма.

«В условиях интенсивного развития внутреннего отечественного туризма Краснодарский край имеет возможность презентовать и популяризировать свою казачью самобытность, опираясь на историю, культуру и места памяти кубанского казачества. За тридцать пять лет новейшего времени к немногим сохранившимся и возрожденным памятникам дореволюционной Кубани начала ХХ века добавились мемориальные объекты эпохи возрождения казачества, которые, раскрывая страницы казачьей истории, являются и точками притяжения для туристов», — отметил он.

Дюкарев добавил, что путеводитель — это попытка актуализации вопроса исторической памяти кубанского казачества через визуальные образы Краснодара.