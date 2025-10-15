«Сезон-прелюдия по заявкам». Власти Краснодара объявили о запуске отопления

Краснодарский край

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Жители Краснодара пожаловались на холод в квартирах. Власти уже подписали постановление о подаче тепла по заявкам

14 октября жители Краснодара пожаловались в соцсетях, что замерзают в квартирах и потребовали поскорее включить отопление:

«Когда в Краснодаре начнут включать отопление? Масса людей мерзнет в квартирах».

«Заканчивать надо с этой дурью — включать отопление по среднесуточной температуре. Тем более в сезон ОРВИ».

«В больницах тоже уже холодно, и там кондиционер не включишь. Дети в садиках все с соплями».

«В квартирах холодно из-за сырости, все болеют уже».

В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон:

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе отопительный сезон стартовал 15 октября. Соответствующее постановление подписал мэр Евгений Наумов.

В администрации отметили, что сначала тепло пустят в социальные объекты. Для включения отопления в многоквартирных домах жители должны обратиться в УК или ТСЖ, которые подадут заявки в соответствующие организации.

При этом основной отопительный сезон в Краснодаре начнется после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не поднимется выше 8 °C. По данным ЦГМС, в ближайшие дни, 16-17 октября, ночью похолодает до 2-4 °C.

Жители пошутили в соцсетях, что в городе стартовал «сезон-прелюдия по заявкам», а отопление они, вероятно, дождутся только к концу месяца:

«Это не значит, что прям вечером батареи у вас будут теплые. Но в течение 2-3 недель, наверное, раскачается. Пока кочегарки раскочегарят, пока тепло разольется, пока ук-шки все краники приоткрывают и все течи устранят».

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае отопительный сезон начался с 29 сентября из-за резкого похолодания.

