«Сезон-прелюдия по заявкам». Власти Краснодара объявили о запуске отопления

«Когда в Краснодаре начнут включать отопление? Масса людей мерзнет в квартирах». «Заканчивать надо с этой дурью — включать отопление по среднесуточной температуре. Тем более в сезон ОРВИ». «В больницах тоже уже холодно, и там кондиционер не включишь. Дети в садиках все с соплями». «В квартирах холодно из-за сырости, все болеют уже».

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе отопительный сезон стартовал 15 октября. Соответствующее постановление подписал мэр Евгений Наумов.



В администрации отметили, что сначала тепло пустят в социальные объекты. Для включения отопления в многоквартирных домах жители должны обратиться в УК или ТСЖ, которые подадут заявки в соответствующие организации.

При этом основной отопительный сезон в Краснодаре начнется после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не поднимется выше 8 °C. По данным ЦГМС, в ближайшие дни, 16-17 октября, ночью похолодает до 2-4 °C.



Жители пошутили в соцсетях, что в городе стартовал «сезон-прелюдия по заявкам», а отопление они, вероятно, дождутся только к концу месяца:



«Это не значит, что прям вечером батареи у вас будут теплые. Но в течение 2-3 недель, наверное, раскачается. Пока кочегарки раскочегарят, пока тепло разольется, пока ук-шки все краники приоткрывают и все течи устранят».