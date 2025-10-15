Авиакомпании просят власти добавить ночные рейсы и открыть еще один аэропорт на юге

15 октября «Коммерсант» сообщил, что авиакомпании просят Министерство транспорта обсудить корректировки южных маршрутов с Министерством обороны и спрямить полеты самолетов. Сейчас авиаперевозчикам приходится делать большой круг при полетах на юг.

Спрямление — укорачивание маршрута полета, когда диспетчер разрешает экипажу следовать не по запланированной траектории, а напрямую от одной маршрутной точки к другой.



После начала СВО многие маршруты стали длиннее. Например, ранее из Москвы в Сочи можно было добраться за 2,5 часа. Сейчас время полета составляет от 3 часов 55 минут до 4 часов 20 минут. До февраля 2022 года самолеты летали через Воронеж и границу с Украиной. В настоящее время лайнерам приходится делать круг через Каспийское море, Астраханскую и Волгоградскую области.



Поэтому авиакомпании просят скорректировать маршруты, чтобы сократить время полетов.

По данным издания, инициативу поддержали «Уральские авиалинии». В Минтрансе предложение не прокомментировали.

Директор по управлению флотом S7 Airlines Константин Пьянков заявил, что небольшое спрямление маршрута сможет принести авиакомпаниям более 5 млн дополнительных пассажиров в год. Например, аэропорт Сочи сможет привлечь 1,2 млн новых пассажиров. По его словам, корректировка полета от Элисты до Волгограда оптимизирует маршруты на 60%, при этом сэкономит более 130 тыс. часов полетного времени.

Источник «Коммерсанта» из другой авиакомпании подчеркнул, что спрямление полетов и открытие еще одного южного аэропорта увеличит пассажиропоток на 7 млн человек.

Представитель другого перевозчика заявил, что спрямление сократит время в пути. Например, путь из Москвы в Сочи можно будет сократить на 30 минут.