ФАС возбудила дело против авиакомпании «Победа» из-за рекламы на рейсах в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Антимонопольная служба выяснила, что авиакомпания «Победа» рекламировала в самолетах вклад в банке

14 октября пресс-служба ФАС России сообщила, что служба возбудила дело в отношении авиакомпании «Победа» за распространение рекламы в самолете.

По данным ведомства, перевозчик воспроизводил аудиодорожку по маршруту «Москва — Сочи». В ней сообщалось о высокой ставке по вкладам в неназванном банке.

СМИ сообщили, что аэропорт Ростова-на-Дону откроется 26 октября:

«По мнению службы, действия рекламодателя и авиакомпании «Победа» содержат признаки нарушения рекламного законодательства (ч. 6 ст. 20 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»)», — отметили в ФАС.

В ведомстве уточнили, что, согласно закону, распространение звуковой рекламы в транспорте недопустимо. За нарушение ответственность несут как рекламодатель, так и распространитель.

В случае установления их вины ФАС применит административные меры.

Авиация Реклама Сочи Транспорт ФАС

