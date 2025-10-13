Кавказский заповедник досрочно закрыл два турмаршрута из-за снега и заморозков в горах

  • © Скриншот из телеграм-канала «Кавказский заповедник» https://t.me/kavkazzapoved/1238
    © Скриншот из телеграм-канала «Кавказский заповедник» https://t.me/kavkazzapoved/1238

В связи с непогодой Кавказский заповедник закрыл два маршрута. Остальные открыты только для однодневного похода без ночевки

13 октября пресс-служба Кавказского заповедника имени Шапошникова сообщила о закрытии маршрута № 12 «Урочище Имеретинка». Это связано с большим количеством снега, высокими сугробами и ночными заморозками.

В пресс-службе заповедника отметили, что данный маршрут проходит на высоте до 2500 метров, и природно-климатические условия там отличаются от других направлений. Его посещение при сложившейся погоде небезопасно.

Также 13 октября полностью закрыли маршрут № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю». На высокогорном перевале Аишха, где проходит маршрут в Красную Поляну, тоже возникли сложные и небезопасные погодные условия. 

При этом маршруты № 30 (А,Б,В,Г), № 8а «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный» и № 13 «К Ачипсинским водопадам» доступны для посещения без ночевки. Сейчас их готовят к зимнему сезону.

С 15 октября маршрут № 30 будет работать только для однодневного посещения и до стоянки Инструкторская щель.

Маршрут № 9 «На озеро Кардывач» пока функционирует в обычном режиме. Его закроют после первого снегопада на тропе

Как писали Юга.ру, в Сочи и Сириусе до конца октября прогнозируют прохладную и дождливую погоду.

