Кавказский заповедник досрочно закрыл два турмаршрута из-за снега и заморозков в горах

В связи с непогодой Кавказский заповедник закрыл два маршрута. Остальные открыты только для однодневного похода без ночевки

13 октября пресс-служба Кавказского заповедника имени Шапошникова сообщила о закрытии маршрута № 12 «Урочище Имеретинка» . Это связано с большим количеством снега, высокими сугробами и ночными заморозками. В пресс-службе заповедника отметили, что данный маршрут проходит на высоте до 2500 метров, и природно-климатические условия там отличаются от других направлений. Его посещение при сложившейся погоде небезопасно.

Также 13 октября полностью закрыли маршрут № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» . На высокогорном перевале Аишха, где проходит маршрут в Красную Поляну, тоже возникли сложные и небезопасные погодные условия.