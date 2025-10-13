В Краснодарском крае могут ввести «тихие часы» в обед и повысить штрафы за шум

10 октября пресс-служба ЗСК сообщила , что в регионе планируют официально закрепить запрет на шум в обеденное время: с 13:00 до 15:00 ежедневно. Это необходимо, чтобы регламентировать ремонтные работы в многоквартирных домах. Сейчас официально такого документа нет, но в законе «Об административных правонарушениях» указано, что шуметь нельзя с 23:00 до 7:00.

Кроме того, согласно плану ЗСК, в выходные и праздники нельзя будет вести ремонтные работы и громко слушать музыку с 8:00 до 10:00.



Сейчас за нарушение предусмотрен штраф 1000 рублей, при повторном случае — 2000 рублей. В ЗСК заявили, что хотят увеличить и размер выплаты. При первом нарушении — от 1000 до 3000 рублей, а при повторном — от 3000 до 5000 рублей.

Напомним, что в июле этого года законопроект приняли в первом чтении. Очередное заседание Заксобрания, на котором рассмотрят законопроект во втором чтении, пройдет 23 октября.