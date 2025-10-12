В Краснодаре пройдет цикл лекций об эстетике ужаса в японском искусстве
Шесть лекций о мистическом и страшном прочитают в Японском саду Краснодара 25 и 26 октября
Парк «Краснодар» опубликовал расписание культурных мероприятий на вторую половину октября. В списке — шесть лекций под общим названием «Мистическое и таинственное в японском искусстве».
• 25 октября в 11:00 — «Таинственное и мистическое искусство, что делает его таковым?»
• 25 октября в 15:00 — «Критерии страшного и безобразного в японской эстетике»
• 25 октября в 18:00 — «Зло в женском обличье»
• 26 октября в 11:00 — «Смертельная и адская красота, что это?»
• 26 октября в 14:00 — «Мир японских призраков и духов»
• 26 октября в 16:30 — «Кёдзё-онна: образ безумной женщины, повлиявший на искусство Японии»
Лекцию о критериях страшного и безобразного проведет Ольга Королева, член Творческого союза художников России и Ассоциации искусствоведов России. Остальные пять прочитает Наталья Бакина Наталья — автор курсов по искусству и культуре Японии, исследователь истории японского костюма, также являющаяся членом Ассоциации искусствоведов России.
Возрастное ограничение — 16+, лекции будут проходить в Доме медитаций Дзадзен-до. Билет на лекцию дает возможность зайти в Японский сад без очереди. Прочие подробности вы можете узнать на сайте организатора.
