В Краснодаре пройдет техно-вечеринка с диджеем из Ирана

Телеграм-канал Rawerly анонсировал на 18 октября андеграунд-техно вечеринку от иранского лейбла Ettefaq. Четырехчасовое выступление его владельца — диджея AshGun A.T — станет главным событием вечера.

AshGun A.T — диджей и продюсер из Ирана. Он играет в жанрах индастриал-хадкора, техно и хард-техно.

«Эта ночь станет культурным мостом между южными техно-сценами, поэтому готовьтесь погружаться в тяжелый индастриал, мощный кик и густую энергию приближающейся встречи», — отметили организаторы.