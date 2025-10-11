В Краснодаре пройдет техно-вечеринка с диджеем из Ирана

Краснодарский край

    © Фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарском пространстве «Подполье» выступит иранский диджей AshGun A.T (18+)

Телеграм-канал Rawerly анонсировал на 18 октября андеграунд-техно вечеринку от иранского лейбла Ettefaq. Четырехчасовое выступление его владельца — диджея AshGun A.T — станет главным событием вечера.

AshGun A.T — диджей и продюсер из Ирана. Он играет в жанрах индастриал-хадкора, техно и хард-техно. 

«Эта ночь станет культурным мостом между южными техно-сценами, поэтому готовьтесь погружаться в тяжелый индастриал, мощный кик и густую энергию приближающейся встречи», — отметили организаторы. 

Помимо иранского диджея на сцене выступят краснодарские артисты: Prizrak, Tortarian и Daniel Angelix. 

Вечеринка состоится 18 октября в 21:00 в пространстве «Подполье» по улице Зиповской, 5В, лит. Ц. Стоимость билетов — от 500 рублей. Дресс-код — черный цвет. 

В Краснодаре пройдет техно-вечеринка с диджеем из Ирана
