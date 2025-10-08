Жители Краснодарского края увлеклись «тихой охотой». Интерес к грибной теме вырос в 3,5 раза

Реклама ПАО "МегаФон" ИНН: 7812014560 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iKW8
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы МегаФона
    © Фото пресс-службы МегаФона

В разгар грибного сезона жители Кубани активизировались на тематических форумах и сайтах

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенных данных абонентов и выяснили, что за последние две недели интерес к грибной теме в Краснодарском крае вырос в 3,5 раза. Такой скачок интернет-трафика на тематических форумах и сайтах зафиксировали в регионе.

Основным источником информации для любителей «тихой охоты» стала электронная энциклопедия с видами и особенностями грибов. На нее приходится больше 65% интернет-трафика жителей южного региона.

Также кубанцы посещают специализированные сайты и приложения по распознаванию видов. Такие сервисы определяют название по фото или занесенным вручную параметрам.

Читайте также:

«Современные технологии связи позволяют жителям края оставаться на связи с природой и друг с другом. Стабильный интернет открывает новые возможности для любителей «тихой охоты» — от мгновенного определения видов грибов до обмена опытом в реальном времени. С начала года мы обновили телеком-инфраструктуру в популярных среди грибников районах — Северском, Апшеронском, Мостовском и Туапсинском. Скорость передачи данных у обладателей зеленых сим-карт теперь достигает 100 Мбит/с», — прокомментировал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

По данным оператора, онлайн-форумы и порталы с грибными местами, советами для начинающих, видами грибов начали пользоваться популярностью еще в июне. В этот период активность увеличилась вдвое по сравнению с весенним трафиком.

Пик интереса пришелся на сентябрь и продолжает расти в октябре. Чаще всего информацию ищут в пятницу и субботу.

К грибной теме особенно неравнодушны жители от 35 до 44 лет — они составляют 37% всех пользователей. Следом идет возрастная группа 45-54 лет — 26%. Замыкают тройку молодые люди 25-34 лет — 14%.

Разница по посещаемости интернет-площадок между мужчинами и женщинами минимальна. Представители мужского пола опережают женщин всего на 6%.

Как писали Юга.ру, в Динском районе Краснодарского края мобильный интернет ускорился до 120 Мбит/с.

Интернет Краснодар МегаФон Мобильная связь Связь Технологии

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Льва Толстого и фильме «Простая смерть...»
Отели Marton краснодарского владельца Марченко использовали для организации проституции. Судью Момотова обвинили в «крышевании» этого бизнеса
Жители Анапы жалуются на неработающие терминалы на платных парковках и штрафы за неоплату
В Краснодарском крае отговорили от абортов почти половину обратившихся в больницу женщин
На Сочи надвигается циклон «Барбара», объявлено штормовое предупреждение. На курорте и во всем крае похолодает
В Краснодарском крае многоквартирный дом фиктивно снесли и построили заново. В дело вмешалась прокуратура

Лента новостей

Реклама на сайте