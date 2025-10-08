Жители Краснодарского края увлеклись «тихой охотой». Интерес к грибной теме вырос в 3,5 раза

В разгар грибного сезона жители Кубани активизировались на тематических форумах и сайтах

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенных данных абонентов и выяснили, что за последние две недели интерес к грибной теме в Краснодарском крае вырос в 3,5 раза. Такой скачок интернет-трафика на тематических форумах и сайтах зафиксировали в регионе. Основным источником информации для любителей «тихой охоты» стала электронная энциклопедия с видами и особенностями грибов. На нее приходится больше 65% интернет-трафика жителей южного региона. Также кубанцы посещают специализированные сайты и приложения по распознаванию видов. Такие сервисы определяют название по фото или занесенным вручную параметрам.

«Современные технологии связи позволяют жителям края оставаться на связи с природой и друг с другом. Стабильный интернет открывает новые возможности для любителей «тихой охоты» — от мгновенного определения видов грибов до обмена опытом в реальном времени. С начала года мы обновили телеком-инфраструктуру в популярных среди грибников районах — Северском, Апшеронском, Мостовском и Туапсинском. Скорость передачи данных у обладателей зеленых сим-карт теперь достигает 100 Мбит/с», — прокомментировал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов. По данным оператора, онлайн-форумы и порталы с грибными местами, советами для начинающих, видами грибов начали пользоваться популярностью еще в июне. В этот период активность увеличилась вдвое по сравнению с весенним трафиком. Пик интереса пришелся на сентябрь и продолжает расти в октябре. Чаще всего информацию ищут в пятницу и субботу. К грибной теме особенно неравнодушны жители от 35 до 44 лет — они составляют 37% всех пользователей. Следом идет возрастная группа 45-54 лет — 26%. Замыкают тройку молодые люди 25-34 лет — 14%. Разница по посещаемости интернет-площадок между мужчинами и женщинами минимальна. Представители мужского пола опережают женщин всего на 6%.