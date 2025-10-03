В Туапсинском районе впервые за 10 лет собрали урожай чая. Плантации там возродили в 2024 году

С чайных плантаций в Туапсинском районе собрали 100 кг сырого чая. Также ученые вывели новые сорта

3 октября заместитель директора по региональному развитию ФИЦ СНЦ РАН Микаэл Аракелов рассказал изданию «Эксперт Юг», что в Туапсинском районе в 2025 году впервые за 10 лет собрали урожай чая объемом 100 кг.

Сбор проводился с июня по сентябрь, а из сырого чайного листа получилось около 20 кг готового чая. Аракелов отметил, что на небольшое количество собранного чая повлияла холодная весна.

Также ученые смогли вывести новые высокоурожайные сорта чая, которые устойчивы к факторам окружающей среды — «Адыгейский», «Вано» и «Южанка».