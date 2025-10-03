В Туапсинском районе впервые за 10 лет собрали урожай чая. Плантации там возродили в 2024 году
С чайных плантаций в Туапсинском районе собрали 100 кг сырого чая. Также ученые вывели новые сорта
3 октября заместитель директора по региональному развитию ФИЦ СНЦ РАН Микаэл Аракелов рассказал изданию «Эксперт Юг», что в Туапсинском районе в 2025 году впервые за 10 лет собрали урожай чая объемом 100 кг.
Сбор проводился с июня по сентябрь, а из сырого чайного листа получилось около 20 кг готового чая. Аракелов отметил, что на небольшое количество собранного чая повлияла холодная весна.
Также ученые смогли вывести новые высокоурожайные сорта чая, которые устойчивы к факторам окружающей среды — «Адыгейский», «Вано» и «Южанка».
Сейчас площадь плантации не превышает 3 гектара, но в дальнейшем специалисты планируют ее расширение. Помимо этого в 2026 году на базе Туапсинского научного стационара восстановят питомник плодовых и декоративных культур, адаптированных к условиям Черноморского побережья.
Первую плантацию в Туапсинском районе разбили в 1939 году. Гойтхский чайный совхоз был создан в 1948 году. А в 1963 году с его угодий собрали 135 тонн чая. В середине 90-х годов чайное производство перестало существовать.
В 2024 году глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о возрождении чайных плантаций.
