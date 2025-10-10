Жители Краснодара оставили у стены Цоя цветы и игрушки. С чем это связано?

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Граффити с Виктором Цоем на улице Чапаева © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    Граффити с Виктором Цоем на улице Чапаева © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

На краснодарском Арбате возле граффити с Виктором Цоем появился стихийный мемориал

10 октября Юга.ру заметили стихийный мемориал на краснодарском Арбате возле граффити с портретом Виктора Цоя. Жители принесли к стене мягкие игрушки и букеты цветов. 

Вероятно, памятную акцию устроили в честь выхода нового альбома рок-группы «Кино». Пластинка «Молнии Индры» вышла 2 октября, в нее вошли перезаписанные в новых аранжировках песни разных лет с голосом Виктора Цоя.

«Если бы это выпустила какая-то новая группа, это был бы разрыв. Послушайте эти песни, дайте им шанс, и они вас не просто не разочаруют, а может быть, вы вообще заново посмотрите на группу «Кино», заново ее полюбите. Потому что есть за что», — отметил продюсер группы и сын музыканта Александр Цой.

Читайте также:

Новый портрет Виктора Цоя появился на улице Чапаева в 2023 году. Его автор — Рома Спам. В Краснодаре художник также изобразил командира Красной армии Василия Чапаева и создал новый стрит-арт с рэпером Децлом.

Как писали Юга.ру, в 2021 году депутат гордумы предложил установить в Краснодаре памятник Виктору Цою, однако идею так и не реализовали.

Искусство Краснодар Музыка общество смерть стрит-арт

Новости

Леннон, Лермонтов, Михалков, Балабанов. В Краснодаре стартовал фестиваль биографического кино
Жители Краснодара оставили у стены Цоя цветы и игрушки. С чем это связано?
Кадыров предложил разыграть айфон среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити» на новой 500-рублевой купюре
Снег в горах, сильный дождь и ветер. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?
«Город погружен во тьму». Жители Горячего Ключа жалуются на отсутствие освещения на улицах и бездействие служб
Прокуратура подтвердила незаконный выброс нечистот в реку Кубань в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте