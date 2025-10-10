Жители Краснодара оставили у стены Цоя цветы и игрушки. С чем это связано?
На краснодарском Арбате возле граффити с Виктором Цоем появился стихийный мемориал
10 октября Юга.ру заметили стихийный мемориал на краснодарском Арбате возле граффити с портретом Виктора Цоя. Жители принесли к стене мягкие игрушки и букеты цветов.
Вероятно, памятную акцию устроили в честь выхода нового альбома рок-группы «Кино». Пластинка «Молнии Индры» вышла 2 октября, в нее вошли перезаписанные в новых аранжировках песни разных лет с голосом Виктора Цоя.
«Если бы это выпустила какая-то новая группа, это был бы разрыв. Послушайте эти песни, дайте им шанс, и они вас не просто не разочаруют, а может быть, вы вообще заново посмотрите на группу «Кино», заново ее полюбите. Потому что есть за что», — отметил продюсер группы и сын музыканта Александр Цой.
Новый портрет Виктора Цоя появился на улице Чапаева в 2023 году. Его автор — Рома Спам. В Краснодаре художник также изобразил командира Красной армии Василия Чапаева и создал новый стрит-арт с рэпером Децлом.
Как писали Юга.ру, в 2021 году депутат гордумы предложил установить в Краснодаре памятник Виктору Цою, однако идею так и не реализовали.