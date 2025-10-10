Прокуратура подтвердила незаконный выброс нечистот в реку Кубань в Краснодаре

3 сентября депутат ЗСК Денис Хмелевский сообщил в своем телеграм-канале, что на протяжении многих лет в реку Кубань сливают неочищенные фекальные стоки. Один из таких источников загрязнения находится в центре Краснодара на улице Кубанонабережной. Хмелевский вместе с депутатом Госдумы Дмитрием Гусевым направили запросы в прокуратуру региона, краевое Минприроды и администрацию города. Они просят установить собственников трубы, предотвратить дальнейший слив и загрязнение окружающей среды и привлечь виновных к ответственности.

10 октября чиновники получили ответ от прокуратуры Кубани. В ведомстве подтвердили сброс нечистот в водоем на улице Кубанская Набережная, 37/3.



По данным прокуратуры региона, власти Краснодара «ведут работу по получению бюджетных ассигнований» для проектирования и строительства ливневки на пересечении улиц Тургенева и Кубанская Набережная, а также очистных сооружений в районе улиц Калинина и Академика Лукьяненко. Однако в ведомстве признали меры, принимаемые администрацией города для решения вопроса, недостаточными. В связи с этим прокуратура направила в мэрию представление.

Денис Хмелевский отметил, что почти весь старый центр Краснодара не подключен к центральной канализации, и люди десятилетиями делали «врезки в ливневку». К решению проблемы депутат предлагает подходить индивидуально, обсудить вопрос субсидий или строительство септиков.

«В последнее время в некоторых района Краснодара стало просто невозможно дышать: вонь от канализации стоит в центре города, на улицах Гаражной, Российской, Московской и других местах. Очевидно, что действующая инфраструктура не справляется с объемом фекальных стоков. И это еще один аргумент в пользу введения моратория на строительство многоэтажных домов», — поделился депутат ЗСК.

Напомним, что в августе 2025 года Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в Кубань в Краснодаре.