В Краснодаре с октября по декабрь пройдут «Волшебные вечера»
В Краснодаре в кино будут показывать балет, оперу и спектакль (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».
На широком экране с октября по декабрь можно будет посмотреть балет, спектакль, оперу. Узнать подробности можно на сайте.
Расписание кинопоказов:
- 9 октября — балет «Эффект Пигмалиона» (16+), постановка Театра балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург), архетипический сюжет о скульпторе, влюбившемся в свое творение, постановка на музыку Иоганна Штрауса-сына;
- 15 октября — спектакль «Ложные признания» (16+), постановка Московского драматического театра имени Пушкина, автор Пьер де Мариво, режиссер-постановщик Евгений Писарев, в главных ролях Виктория Исакова и Вера Алентова;
- 23 октября — опера «Кармен» (16+) с участием звёзд мировой оперной сцены и испанских танцоров фламенко, идет на французском языке с русскими субтитрами;
- 24 октября — опера «Аида» (16+), постановка Оперного фестиваля в Мачерате (Италия), композитор Джузеппе Верди, режиссер Валентина Карраско, в главных ролях Вероника Симеон, Мария-Тереза Лева, Лучано Ганчи, идет на итальянском языке с русскими субтитрами;
- 16 ноября — спектакль «Добрый человек из Сезуана» (16+), постановка Московского драматического театра имени Пушкина по пьесе Бертольда Брехта, режиссер Юрий Бутусов;
- 24 ноября — опера «Мадам Баттерфляй» (16+), постановка Брегенцского фестиваля (Австрия), режиссер Андреас Хомоки, дирижер Энрике Маццола, идет на итальянском языке с русскими субтитрами;
- 10 декабря — опера «Пиковая дама» (12+), постановка Геликон-опера (Москва) по произведению Петра Чайковского, режиссеры Дмитрий Бертман и Валерий Спирин;
- 26 декабря — балет «Щелкунчик» (6+), постановка Венской государственной оперы (Австрия), хореограф Рудольф Нуреев, в главных ролях Людмила Коновалова и Владимир Шишов.
