В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Льва Толстого и фильме «Простая смерть...»

Краснодарский край

Распечатать

  • Лев Толстой рассказывает сказку об огурце внукам Ильюше и Соне, 1909 год © Изображение является общественным достоянием
    Лев Толстой рассказывает сказку об огурце внукам Ильюше и Соне, 1909 год © Изображение является общественным достоянием

Филолог проанализирует текст Толстого и фильм Кайдановского (12+)

Образовательной проект Vita Nuova анонсировал на 12 октября лекцию «Искусство экранизации. Лев Толстой и «Простая смерть...» Кайдановского». Кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов проанализирует текст Толстого и экранизацию Кайдановского.

Программа:

  • О жизни и смерти в произведении Льва Толстого или о том, как Толстой убивал смерть в «Смерти Ивана Ильича».
  • О гениальности дипломной работы Кайдановского.
  • Об экзистенциализме по-русски.

Читайте также:

«Простая смерть...» — дипломная работа режиссера Александра Кайдановского по мотивам повести «Смерть Ивана Ильича». Зрителю постановщик известен по картине Андрея Тарковского «Сталкер», где он исполнил главную роль.

«Смерть Ивана Ильича» рассказывает о мучительном умирании судейского чиновника средней руки. Повесть получила широкое мировое признание.

Лекция состоится 12 октября в 17:00 по улице Красноармейской, 55/1 (центр авторских программ Advance). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 октября пройдет вечеринка, посвященная мексиканской художнице Фриде Кало.

Афиша Кино Краснодар Лекции События

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Льва Толстого и фильме «Простая смерть...»
Отели Marton краснодарского владельца Марченко использовали для организации проституции. Судью Момотова обвинили в «крышевании» этого бизнеса
Жители Анапы жалуются на неработающие терминалы на платных парковках и штрафы за неоплату
В Краснодарском крае отговорили от абортов почти половину обратившихся в больницу женщин
На Сочи надвигается циклон «Барбара», объявлено штормовое предупреждение. На курорте и во всем крае похолодает
В Краснодарском крае многоквартирный дом фиктивно снесли и построили заново. В дело вмешалась прокуратура

Лента новостей

Реклама на сайте