В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Льва Толстого и фильме «Простая смерть...»
Филолог проанализирует текст Толстого и фильм Кайдановского (12+)
Образовательной проект Vita Nuova анонсировал на 12 октября лекцию «Искусство экранизации. Лев Толстой и «Простая смерть...» Кайдановского». Кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов проанализирует текст Толстого и экранизацию Кайдановского.
Программа:
- О жизни и смерти в произведении Льва Толстого или о том, как Толстой убивал смерть в «Смерти Ивана Ильича».
- О гениальности дипломной работы Кайдановского.
- Об экзистенциализме по-русски.
«Простая смерть...» — дипломная работа режиссера Александра Кайдановского по мотивам повести «Смерть Ивана Ильича». Зрителю постановщик известен по картине Андрея Тарковского «Сталкер», где он исполнил главную роль.
«Смерть Ивана Ильича» рассказывает о мучительном умирании судейского чиновника средней руки. Повесть получила широкое мировое признание.
Лекция состоится 12 октября в 17:00 по улице Красноармейской, 55/1 (центр авторских программ Advance). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
