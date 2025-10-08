В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Льва Толстого и фильме «Простая смерть...»

Образовательной проект Vita Nuova анонсировал на 12 октября лекцию «Искусство экранизации. Лев Толстой и «Простая смерть...» Кайдановского». Кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов проанализирует текст Толстого и экранизацию Кайдановского.

«Простая смерть...» — дипломная работа режиссера Александра Кайдановского по мотивам повести «Смерть Ивана Ильича». Зрителю постановщик известен по картине Андрея Тарковского «Сталкер», где он исполнил главную роль.

«Смерть Ивана Ильича» рассказывает о мучительном умирании судейского чиновника средней руки. Повесть получила широкое мировое признание.

Лекция состоится 12 октября в 17:00 по улице Красноармейской, 55/1 (центр авторских программ Advance). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.