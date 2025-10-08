В Краснодарском крае многоквартирный дом фиктивно снесли и построили заново. В дело вмешалась прокуратура

В Тихорецке застройщик дома отчитался о его сносе, однако не выполнил требования суда

История берет свое начало в 2022 году. Тогда Тихорецкий суд отказался регистрировать незаконное здание, так как эксперты признали его опасным. Застройщика обязали снести дом. По официальным данным, в 2023 году владелец действительно демонтировал здание, и дело закрыли.

8 октября прокуратура Краснодарского края сообщила , что ведомство добилось отмены решения суда, который хотел узаконить опасный для жизни самовольно построенный многоквартирный дом в Тихорецке.

Позже выяснилось, что застройщик пошел на хитрость. Он заявил, что возвел на том же месте новый, такой же дом. В декабре 2023 года другой суд разрешил его узаконить.

Прокуратура начала проверку. Опрошенные местные жители не подтвердили, что дом вообще сносили. Специалисты изучили объект и пришли к выводу, что это тот самый старый опасный дом.

Застройщик не смог предоставить никаких реальных доказательств того, что он сначала снес старый дом, а потом построил новый. Фото- и видеоматериалы также опровергли его слова.

Краевой суд, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отменил решение о регистрации дома. Теперь права на этот опасный объект не будут узаконены.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против застройщика за предоставление в суд подложных документов и возможное мошенничество.