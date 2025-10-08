В Краснодаре на Гидрострое расширят Николаевский бульвар и высадят фруктовый сад

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Николаевский бульвар в ГМР продлят до улицы Валерия Гассия. Пешеходную зону создадут на месте парковки

7 октября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что на ГМР продлят Николаевский бульвар, создав пешеходную зону на месте парковки. Также на территории высадят фруктовый сад и установят камеры видеонаблюдения.

Пешеходную зону благоустроят от выхода с бульвара до дороги по улице Валерия Гассия. Вокруг обустроенного тротуара в дальнейшем высадят деревья.

В 2023 году Юга.ру посетили Николаевский бульвар с амфитеатром с видом на туалет:

«Местные жители предложили создать фруктовый сад. Идею поддержал. Поручил коллегам проработать дедроплан и при благоприятной погоде начать высадку растений», — рассказал Наумов.

По словам главы города, с другой стороны бульвара на улице Автолюбителей в течение двух месяцев установят светофоры.

Напомним, что Николаевский бульвар выбрали для благоустройства путем голосования в 2021 году. Первую очередь на улице Автолюбителей должны были построить до конца 2022 года, а контракт стоил 260 млн рублей. Но позже цена выросла до 379 млн рублей.

В мае 2022 года жители Краснодара пожаловались на вырубку деревьев на территории. Рабочие повредили 119 зеленых насаждений, которые нельзя было трогать. Глава региона рассказал, что ущерб деревьям составил 30 млн рублей, а экс-мэр города назвал это «неприятной ситуацией».

Открытие бульвара состоялось в ноябре 2023 года, но жители остались недовольны.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проект набережной вдоль реки Кубани в ЮМР разработают в 2026 году.

Благоустройство Город Краснодар Парки Растениеводство

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Льва Толстого и фильме «Простая смерть...»
Отели Marton краснодарского владельца Марченко использовали для организации проституции. Судью Момотова обвинили в «крышевании» этого бизнеса
Жители Анапы жалуются на неработающие терминалы на платных парковках и штрафы за неоплату
В Краснодарском крае отговорили от абортов почти половину обратившихся в больницу женщин
На Сочи надвигается циклон «Барбара», объявлено штормовое предупреждение. На курорте и во всем крае похолодает
В Краснодарском крае многоквартирный дом фиктивно снесли и построили заново. В дело вмешалась прокуратура

Лента новостей

Реклама на сайте