В Краснодаре на Гидрострое расширят Николаевский бульвар и высадят фруктовый сад

7 октября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что на ГМР продлят Николаевский бульвар, создав пешеходную зону на месте парковки. Также на территории высадят фруктовый сад и установят камеры видеонаблюдения. Пешеходную зону благоустроят от выхода с бульвара до дороги по улице Валерия Гассия. Вокруг обустроенного тротуара в дальнейшем высадят деревья.

«Местные жители предложили создать фруктовый сад. Идею поддержал. Поручил коллегам проработать дедроплан и при благоприятной погоде начать высадку растений», — рассказал Наумов.

По словам главы города, с другой стороны бульвара на улице Автолюбителей в течение двух месяцев установят светофоры.



Напомним, что Николаевский бульвар выбрали для благоустройства путем голосования в 2021 году. Первую очередь на улице Автолюбителей должны были построить до конца 2022 года, а контракт стоил 260 млн рублей. Но позже цена выросла до 379 млн рублей.



В мае 2022 года жители Краснодара пожаловались на вырубку деревьев на территории. Рабочие повредили 119 зеленых насаждений, которые нельзя было трогать. Глава региона рассказал, что ущерб деревьям составил 30 млн рублей, а экс-мэр города назвал это «неприятной ситуацией».



Открытие бульвара состоялось в ноябре 2023 года, но жители остались недовольны.