В Динском районе Кубани мобильный интернет ускорился до 120 Мбит/с

Инженеры сделали расширение частотного спектра в среднем и высоком диапазонах на территории станицы Динской, Новотитаровской, Васюринской, Пластуновской, Нововеличковской, а также поселков Агроном, Украинский, Южный, Красносельский, Найдорф и хутора Октябрьского. Модернизация оборудования затронула ключевые зоны всех населенных пунктов района: жилые массивы, социальные и образовательные учреждения, административные здания, парки и скверы.

Улучшение качества связи коснулось также важнейших автомобильных артерий: федеральной трассы М-4 «Дон», автодороги А-136 и территории у Дальнего Западного Обхода Краснодара.

Не остались без внимания и локации близ железнодорожных станций «Динская», «Пластуновская», «Агроном», «Васюринская». Теперь все пользователи, независимо от выбранного способа передвижения, — за рулем, в поезде или автобусе — получили возможность оставаться на связи.

«Наши абоненты в Динском районе ежемесячно расходуют около 27 Гбайт мобильного интернета — этого достаточно, чтобы скачать 16 фильмов в Full HD качестве для просмотра дома или в дороге. Примечательно, что в летний сезон туристический поток в район растет на 10% ежегодно. Такая динамика вполне объяснима: выгодное расположение на пути к Черному морю привлекает как транзитных пассажиров, так и отдыхающих, которые выбирают Динской район для отпуска», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

За последний год потребление мобильного интернет трафика в Динском районе увеличилось на 20%. Ранее специалисты оператора провели апдейт мобильной сети в зоне Динской центральной районной больницы. Более стабильный сигнал помогает специалистам клиники поддерживать связь с коллегами даже в периоды высокой нагрузки на сеть, а госпитализированные пациенты могут общаться с близкими во время прохождения лечения.