В Динском районе Кубани мобильный интернет ускорился до 120 Мбит/с

Реклама ПАО "МегаФон" ИНН: 7812014560 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iJtf
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Мегафона
    © Фото пресс-службы Мегафона

Технологическое обновление сети МегаФона охватило значительную часть Динского района

МегаФон провел технологическое обновление сети в значительной части Динского района. Максимальная скорость мобильного интернета тут достигает 120 Мбит/с.

Инженеры сделали расширение частотного спектра в среднем и высоком диапазонах на территории станицы Динской, Новотитаровской, Васюринской, Пластуновской, Нововеличковской, а также поселков Агроном, Украинский, Южный, Красносельский, Найдорф и хутора Октябрьского. Модернизация оборудования затронула ключевые зоны всех населенных пунктов района: жилые массивы, социальные и образовательные учреждения, административные здания, парки и скверы.

МегаФон ускорил мобильный интернет в Горячем Ключе:

Улучшение качества связи коснулось также важнейших автомобильных артерий: федеральной трассы М-4 «Дон», автодороги А-136 и территории у Дальнего Западного Обхода Краснодара.

Не остались без внимания и локации близ железнодорожных станций «Динская», «Пластуновская», «Агроном», «Васюринская». Теперь все пользователи, независимо от выбранного способа передвижения, — за рулем, в поезде или автобусе — получили возможность оставаться на связи.

«Наши абоненты в Динском районе ежемесячно расходуют около 27 Гбайт мобильного интернета — этого достаточно, чтобы скачать 16 фильмов в Full HD качестве для просмотра дома или в дороге. Примечательно, что в летний сезон туристический поток в район растет на 10% ежегодно. Такая динамика вполне объяснима: выгодное расположение на пути к Черному морю привлекает как транзитных пассажиров, так и отдыхающих, которые выбирают Динской район для отпуска», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

За последний год потребление мобильного интернет трафика в Динском районе увеличилось на 20%. Ранее специалисты оператора провели апдейт мобильной сети в зоне Динской центральной районной больницы. Более стабильный сигнал помогает специалистам клиники поддерживать связь с коллегами даже в периоды высокой нагрузки на сеть, а госпитализированные пациенты могут общаться с близкими во время прохождения лечения.

Как писали Юга.ру, в Геленджике МегаФон модернизировал оборудование. Теперь на курорте интернет работает на скорости до 100 Мбит/с.

Динской район Интернет Инфраструктура МегаФон Мобильная связь Связь Технологии

Новости

В санаториях, пансионатах и на пляжах Новороссийска включат сирены. Когда и в чем причины?
В Краснодаре посмотрят и обсудят шведский фильм о групповой психотерапии
В Геленджике перед открытием аэропорта выросло бронирование отелей. Ночь в среднем стоит 8,8 тыс. рублей
Власти Сочи начнут предупреждать об угрозах беспилотников через СМС и отключать мобильный интернет
Сотни краснодарцев 17 июля останутся без воды и света. Список адресов
Губернатор Ставрополья предложил создать колл-центр по вопросам водоснабжения. Жители считают, что это не решит проблему

Лента новостей

«Нам не кричат «идите варить борщи»
15 июля, 12:15
«Нам не кричат «идите варить борщи»
Футболистки «Краснодара» о карьере, болельщиках, стереотипах и любви к игре
Лето подарков
Вчера, 11:17 Реклама
Лето подарков
Как выиграть 5 млн рублей и другие призы за покупки в «Пятёрочке»
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами
Вчера, 14:39
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами
Этим летом можно не ждать цветения

Реклама на сайте