В жилых районах Краснодара повысили скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с

Цифровые преобразования коснулись улиц Красной, Седина, Тургенева, Красных Партизан, Заполярной, Калинина, Дзержинского, Зиповской, Российской, Московской, 40-лет Победы, 1 Мая, Чекистов, Россинского. Также новое оборудование ускорило мобильный интернет близ администрации края, центральной пешеходной аллеи, других зонах отдыха рядом с многоэтажками, а также в торговых, оздоровительных, спортивных и образовательных учреждениях.

МегаФон завершил масштабную модернизацию сети в историческом, деловом и промышленном центре города, а также в районах с активной жилой застройкой. Теперь жителям и гостям краевой столицы доступна скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с.

Чтобы избежать перегрузок, МегаФон перераспределил частоты с сетей 3G на современный стандарт LTE. Это позволило увеличить емкость сети на 20%. Теперь абоненты МегаФона могут без задержек загружать до 30 фильмов и 60 приложений в час даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Мы отслеживаем рост интернет-трафика в городских зонах и оперативно адаптируем инфраструктуру под потребности пользователей. Только с начала года наши абоненты в Краснодаре прокачали свыше 160 тыс. Тбайт данных. Этот объем эквивалентен непрерывной прямой трансляции с главной улицы Краснодара в течение 19 лет», — отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

С начала года инженеры компании модернизировали и построили около 800 телекоммуникационных объектов на территории Краснодарского края. Улучшения затронули не только Краснодар, Сочи, Сириус, Геленджик и Горячий Ключ, но и сельские территории — в том числе Динской, Темрюкский, Усть-Лабинский и Крымский районы.