В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы a-ha
Краснодарский меломан расскажет о создании и смыслах трех альбомов норвежской группы a-ha (12+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 16 октября встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о норвежском трио a-ha.
Программа:
- рассказ о творчества a-ha — история о взлетах, тайнах и творческом пути;
- прослушивание на оригинальном фирменном виниле песен из трех альбомов;
- разбор музыкальных композиций и текстов;
- интерактивный анализ: мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.
В Краснодаре запустили курс об истории книготорговли:
«a-ha — это не просто гениальный Take On Me. Это история о северной тоске, безупречном стиле и звуке, который проникает в самую душу», — считает Острицов.
Группа a-ha образовалась в 1982 году и существует до сих пор. За более чем 40-летнюю карьеру по всему миру продано свыше 80 млн экземпляров альбомов и 15 млн синглов.
Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.
Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush, Дэвида Боуи, Roxette, Nightwish.
