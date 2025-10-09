В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы a-ha

Краснодарский край

Распечатать

  • a-ha © Фотография находится в свободном доступе
    a-ha © Фотография находится в свободном доступе

Краснодарский меломан расскажет о создании и смыслах трех альбомов норвежской группы a-ha (12+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 16 октября встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о норвежском трио a-ha.

Программа:

  • рассказ о творчества a-ha — история о взлетах, тайнах и творческом пути;
  • прослушивание на оригинальном фирменном виниле песен из трех альбомов;
  • разбор музыкальных композиций и текстов;
  • интерактивный анализ: мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.

В Краснодаре запустили курс об истории книготорговли:

«a-ha — это не просто гениальный Take On Me. Это история о северной тоске, безупречном стиле и звуке, который проникает в самую душу», — считает Острицов.

Группа a-ha образовалась в 1982 году и существует до сих пор. За более чем 40-летнюю карьеру по всему миру продано свыше 80 млн экземпляров альбомов и 15 млн синглов.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush, Дэвида Боуи, Roxette, Nightwish.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 октября пройдет лекция о творчестве Льва Толстого и фильме «Простая смерть...»

Афиша Краснодар Музыка События

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы a-ha
Дочь криминального авторитета Цапка оштрафовали и лишили прав за въезд в дом под Таганрогом
Индийская компания собирается строить в Краснодарском крае фармзавод за 10 млрд рублей
«Вода с потолка ручьем бежит». Пострадавший от атаки беспилотников дом в Новороссийске заливает дождем
В Новороссийске отменили фестиваль хамсы по соображениям безопасности
Правительство РФ не будет менять условия для самозанятых до 2028 года

Лента новостей

Реклама на сайте