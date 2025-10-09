В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы a-ha

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 16 октября встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о норвежском трио a-ha.

«a-ha — это не просто гениальный Take On Me. Это история о северной тоске, безупречном стиле и звуке, который проникает в самую душу», — считает Острицов.

Группа a-ha образовалась в 1982 году и существует до сих пор. За более чем 40-летнюю карьеру по всему миру продано свыше 80 млн экземпляров альбомов и 15 млн синглов.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush, Дэвида Боуи, Roxette, Nightwish.