В Краснодаре запустили курс об истории книготорговли. Первую лекцию проведет владелица книжного магазина «Чарли»

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 10 октября лекцию «Стать книготорговцем: кто и как торговал книгами в России на рубеже XIX и XX веков». Она станет первой из курса «История книготорговли в России на рубеже XIX-XX веков» в рамках проекта «Дом книжных мастеров».

Гости узнают о профессии книготорговца в XIX и XX веках, становлении известных и неизвестных книготорговцев в истории России, о преданности делу, о первой женщине за книжным прилавком.