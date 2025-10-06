В Краснодаре запустили курс об истории книготорговли. Первую лекцию проведет владелица книжного магазина «Чарли»
В Краснодаре состоится курс лекций «История книготорговли в России на рубеже XIX-XX веков» (0+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 10 октября лекцию «Стать книготорговцем: кто и как торговал книгами в России на рубеже XIX и XX веков». Она станет первой из курса «История книготорговли в России на рубеже XIX-XX веков» в рамках проекта «Дом книжных мастеров».
Гости узнают о профессии книготорговца в XIX и XX веках, становлении известных и неизвестных книготорговцев в истории России, о преданности делу, о первой женщине за книжным прилавком.
Пахнет книгами и кофе:
Лекцию проведет исследовательница истории книготорговли и основательница краснодарского книжного магазина «Чарли» Анна Кадикова.
Мероприятие состоится 10 октября в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Вход свободный по регистрации.
«Дом книжных мастеров» — бесплатный просветительский проект, запущенный в сентябре 2025 года. В его программе лекции, дискуссии, мастер-классы и творческие лаборатории о книгах, культуре и искусстве.
Как писали Юга.ру. до 19 октября в Краснодаре проходит юбилейная выставка художника Валерия Блохина.