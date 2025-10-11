Истории города «Е». В Краснодаре пройдет лекция о представителях рода Головатых

Краснодарский край

Распечатать

  • Памятник атаману Головатому в Старобазарном сквере, Одесса © Фото AnStasia
    Памятник атаману Головатому в Старобазарном сквере, Одесса © Фото AnStasia

Историк музея Фелицына расскажет о судьбах двух ярких представителей Екатеринодара (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 19 октября лекцию из цикла «Истории города «Е». Встречу проведет историк Светлана Катунина.

Слушателей ждет рассказ о жизни двух представителей рода Головатых — атамане Черноморского казачьего войска Антоне Андреевиче и его правнуке, выдающемся советском агенте времен ВОВ Александре Демьянове.

Кто и когда на самом деле основал Екатеринодар и дал ему имя:

«Присоединяйтесь к увлекательному путешествию во времени. Вас ждут невероятные хитросплетения судьбы, подарки и ребусы, которые превратят историю в настоящее приключение», — приглашают организаторы.

Лекция состоится 19 октября в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в конце сентября в Краснодаре в очередной раз заговорили о переименовании города в Екатеринодар.

Афиша Екатеринодар История Краснодар Лекции Образование События

Новости

Истории города «Е». В Краснодаре пройдет лекция о представителях рода Головатых
Вышел трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств» — приквела «Игры престолов»
В Северной Осетии коровы уничтожают урожай кукурузы. Отогнать животных не помогает даже электронный пастух
В Краснодаре пройдет техно-вечеринка с диджеем из Ирана
В Краснодаре появился «Благотворительный книжный», помогающий людям с аутизмом и другими ментальными особенностями
Леннон, Лермонтов, Михалков, Балабанов. В Краснодаре стартовал фестиваль биографического кино

Лента новостей

Реклама на сайте