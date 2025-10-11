Истории города «Е». В Краснодаре пройдет лекция о представителях рода Головатых
Историк музея Фелицына расскажет о судьбах двух ярких представителей Екатеринодара (12+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 19 октября лекцию из цикла «Истории города «Е». Встречу проведет историк Светлана Катунина.
Слушателей ждет рассказ о жизни двух представителей рода Головатых — атамане Черноморского казачьего войска Антоне Андреевиче и его правнуке, выдающемся советском агенте времен ВОВ Александре Демьянове.
Кто и когда на самом деле основал Екатеринодар и дал ему имя:
«Присоединяйтесь к увлекательному путешествию во времени. Вас ждут невероятные хитросплетения судьбы, подарки и ребусы, которые превратят историю в настоящее приключение», — приглашают организаторы.
Лекция состоится 19 октября в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.
