Власти Новороссийска выделили на озеленение города больше 100 млн рублей. На что пойдут деньги?
В Новороссийске будут реализовывать проект «Зеленый каркас»
1 октября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что власти увеличили финансирование программы благоустройства и озеленения города. В 2025 году на эти цели направят больше 100 млн рублей.
«Масштаб наших планов беспрецедентен для Новороссийска и, возможно, для всей страны. Мы стремимся создать нечто уникальное, что послужит примером для других», — отметил глава города.
В частности, средства пойдут на реализацию проекта «Зеленый каркас». Пока формируется рабочая группа для проработки плана действий и деталей.
По словам властей, участники изучили «зеленый» опыт Краснодара. Далее они выберут виды растений, соответствующие климату и визуальному коду города.
В рабочую группу вошла основательница и координаторка краснодарского общественного центра по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова. Она рассказала, что в планах высадить в городе 1,5 млн деревьев и кустарников, включая леса, лесополосы, расположенные в границах Новороссийска, в том числе, и на местах пожаров.
В рамках проекта «Зеленый каркас» каждый горожанин сможет посадить растения на придомовой территории и предприятии. Помогать в реализации будут эксперты. Они расскажут, как сделать так, чтобы озелененные территории реально улучшали микроклимат и состояние здоровья новороссийцев, делали город красивым и более благоприятным для жизни.
Портал Юга.ру связался с Еленой Шуваловой. Она рассказала, что проект будут реализовывать в течение нескольких лет.
«Сначала мы проведем инвентаризацию, создадим цифровую систему имеющих зеленых насаждений, подберем деревья, которые подходят нашему климату и не нуждаются в серьезном и постоянном уходе. Уверена, мы сможем сделать все качественно, потому что у руководства города есть понимание, как должно быть. Проект — инициатива властей. В отличие от Краснодара, в Новороссийске процесс идет сверху, а не снизу.
Важно понимать, что силами рабочей группы все осуществить не получится. Важно, чтобы в проекте активно участвовали жители города. Мы хотим привить им в том числе кровельное и балконное озееленение. Но перед этим разработаем зеленый дизайн города, чтобы растения высаживались не хаотично, а с рекомендациями. Нам важно создать красивую картинку, потому что Новороссийк — не только промышленный, но и туристический город», — добавила Шувалова.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2025 году вырубят больше 7 тыс. деревьев.