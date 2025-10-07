Мэрия Краснодара призвала бороться с амброзией и напомнила о штрафах. Активисты возразили, что покосы лишь вредят

Власти Краснодара опубликовали памятку о вызовах косильщиков амброзии и штрафах за нарушение правил борьбы с ней. Хотя сезон покосов уже закончился, а активисты считают, что покосы не нужны вовсе

7 октября пресс-служба администрации Краснодара опубликовала памятку о том, как бороться с цветением амброзии.

Растение необходимо вырывать с корнем, скашивать или истерблять гибрицидами. Если амброзия была замечена на муниципальной территории, нужно позвонить по телефону 050 и сообщить о необходимости покоса. Подчеркнем, что на частной территории покос осуществляется силами собственников. Также за нарушение правил борьбы с амброзией предусмотрены штрафы до 10 тыс. рублей.

Власти отметили, что цветет растение с конца июля по октябрь. Однако сезон аллергии обычно завершается в середине сентября.

По данным сервиса «Активность пыльцы» от «Яндекс Погоды» на 7 октября, в Краснодаре и большинстве районов края цветение завершилось. Низкая активность пыльцы отмечается на Черноморском побережье, в Горячем Ключе, Тихорецке, Лабинске и других местах, умеренная активность заметна в Абрау-Дюрсо, Армавире, Кропоткине.

Отметим, что сезон покоса амброзии уже завершился. 1 октября краснодарская активистка Марина Репещук заявила, что несмотря на окончание покоса амброзии, аллергики все равно чувствуют ее цветение.

Она отметила, что амброзия быстро приспосабливается к частым покосам и начинает цвести при длине стебля всего в 3-5 см.

«При такой высоте никто, естественно, не косит. А тем временем, низкий но обильно цветущий ковер амброзии захватывает не то что какие-то участки, но огромные территории», — подчеркнула активистка.

Также Марина опубликовала фото поля между улицами Героев Разведчиков, Черкасской и Аверкиева. Она назвала поле плантацией амброзии, но по нормативам оно не подлежит покосу.