Мэрия Краснодара призвала бороться с амброзией и напомнила о штрафах. Активисты возразили, что покосы лишь вредят

Власти Краснодара опубликовали памятку о вызовах косильщиков амброзии и штрафах за нарушение правил борьбы с ней. Хотя сезон покосов уже закончился, а активисты считают, что покосы не нужны вовсе

7 октября пресс-служба администрации Краснодара опубликовала памятку о том, как бороться с цветением амброзии.

Растение необходимо вырывать с корнем, скашивать или истерблять гибрицидами. Если амброзия была замечена на муниципальной территории, нужно позвонить по телефону 050 и сообщить о необходимости покоса. Подчеркнем, что на частной территории покос осуществляется силами собственников. Также за нарушение правил борьбы с амброзией предусмотрены штрафы до 10 тыс. рублей. 

Власти отметили, что цветет растение с конца июля по октябрь. Однако сезон аллергии обычно завершается в середине сентября. 

По данным сервиса «Активность пыльцы» от «Яндекс Погоды» на 7 октября, в Краснодаре и большинстве районов края цветение завершилось. Низкая активность пыльцы отмечается на Черноморском побережье, в Горячем Ключе, Тихорецке, Лабинске и других местах, умеренная активность заметна в Абрау-Дюрсо, Армавире, Кропоткине. 

Отметим, что сезон покоса амброзии уже завершился. 1 октября краснодарская активистка Марина Репещук заявила, что несмотря на окончание покоса амброзии, аллергики все равно чувствуют ее цветение. 

Она отметила, что амброзия быстро приспосабливается к частым покосам и начинает цвести при длине стебля всего в 3-5 см. 

«При такой высоте никто, естественно, не косит.  А тем временем, низкий но обильно цветущий ковер амброзии захватывает не то что какие-то участки, но огромные территории», — подчеркнула активистка. 

Также Марина опубликовала фото поля между улицами Героев Разведчиков, Черкасской и Аверкиева. Она назвала поле плантацией амброзии, но по нормативам оно не подлежит покосу.

Ученые разрабатывают вакцину от аллергии на амброзию:

«Растения-аллергены, клещи, комары — все это в нынешних условиях отчасти необоснованная трата городского бюджета на покос, которая проблемы не решает», — добавила она. 

С мнением Репещук согласилась председатель общественного совета по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова. Она отметила, что покосы — не борьба с амброзией, а «трата денег и ухудшение здоровья горожан»

«Так как выкашивается естественная растительность, которая с одной стороны выполняет множество экосистемных функций, а с другой — не дает расти амброзии», — прокомментировала Шувалова.

Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодаре спилят более 7 тыс. деревьев и кустарников. 

