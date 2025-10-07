Из-за угрозы БПЛА жителей Туапсе попросили не выходить на рыбалку, а в Сочи запретили суднам плавать в море

7 октября глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил в своем телеграм-канале, что на территории муниципалитета действует беспилотная опасность. В связи с этим жителей попросили оставаться в помещении, подальше от окон и дверей, не находиться у моря, а также отказаться от рыбалки.

В Новороссийске и Туапсе 24 сентября от удара БПЛА пострадали 13 человек:

В администрации Туапсинского округа рассказали, что 9 октября в 10:00 жители могут услышать сирены. Власти проверят системы оповещения ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Будут включены электрические сирены и громкоговорители.

Помимо этого, мэр Сочи Андрей Прошунин написал в своем телеграм-канале, что городским суднам запретят выходить из портов во время угроз атак беспилотников или безэкипажных катеров — по аналогии с аэропортом.



Напомним, что 6 октября Туапсинский НПЗ атаковали дроны. В результате произошел пожар, два человека получили ранения. За ночь жители Сочи и Туапсе услышали около 15 взрывов.