В аэропортах Сочи и Геленджика снова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В двух аэропортах Краснодарского края из-за атак БПЛА снова задерживаются внутренние и международные рейсы
7 октября в 07:31 «Росавиация» сообщила, что в аэропортах Сочи и Геленджика ввели план «Ковер». Из-за этого в воздушных гаванях действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Рейсы на прилет будут обслуживать по факту прибытия, на вылет — по очередности и готовности судов.
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 09:00, на вылет перенесли рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Барнаул, Курган, Ереван, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Пермь. Время задержек составляет от 1 до 9 часов.
На срок до одного часа задерживаются рейсы в Анталью, Наманган, Ижевск, Оренбург, Уфу, Москву, Тель-Авив, Санкт-Петербург.
На прилет опаздывают рейсы из Сыктывкара, Екатеринбурга, Ярославля, Омска, Москвы, Иркутска, Барнаула, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново. Время задержек — от 1 до 13 часов.
До одного часа опаздывают рейсы из Тбилиси, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода.
По данным онлайн-табло аэропорта Геленджика на 09:00, на вылет отменены два рейс в Екатеринбург и один в Москву. На прилет задерживаются три рейса из Москвы.
По данным онлайн-табло аэропорта Краснодара на 09:00, на прилет отменили по два рейса из Екатеринбурга и из Москвы. Также задерживается самолет из Сургута.
Как писали Юга.ру, аэропорт Краснодара может «забрать» у Сочи и Минвод часть международных рейсов.