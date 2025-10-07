В аэропортах Сочи и Геленджика снова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В двух аэропортах Краснодарского края из-за атак БПЛА снова задерживаются внутренние и международные рейсы

7 октября в 07:31 «Росавиация» сообщила, что в аэропортах Сочи и Геленджика ввели план «Ковер». Из-за этого в воздушных гаванях действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Рейсы на прилет будут обслуживать по факту прибытия, на вылет — по очередности и готовности судов.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 09:00, на вылет перенесли рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Барнаул, Курган, Ереван, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Пермь. Время задержек составляет от 1 до 9 часов.

На срок до одного часа задерживаются рейсы в Анталью, Наманган, Ижевск, Оренбург, Уфу, Москву, Тель-Авив, Санкт-Петербург.