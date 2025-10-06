«Ограничения носят временный характер и связаны с логистикой». Власти Кубани объяснили, почему на некоторых заправках нет бензина

«То говорят, что нет бензина, то закрыты под предлогом неисправности системы. Сегодня с утра на Евдокимовской «Газпромнефть» ответили, что приказ руководителя — не отпускать бензин до 10 утра. Итог: у водителей не было возможности заправить авто. Мы не смогли отвезти ребенка в кружок для подготовки к соревнованиям», — рассказал краснодарец.

6 сентября телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» публиковал жалобу местного жителя на проблемы в бензином в городе. По словам мужчины, он вторую неделю наблюдает перебои с поставками топлива.

В тот же день оперативный штаб региона сообщил, что на территории Кубани работают больше тысячи АЗС, и реализация бензина идет в плановом режиме. Необходимые запасы топлива есть как на нефтебазах, так и в пути.

В Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края не поступала информация о массовом закрытии АЗС. По словам оперштаба, «возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой».

3 октября оперштаб назвал ситуацию с топливом стабильной. При этом в Краснодаре за неделю литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,6%.

Напомним, 1 октября власти Крыма ужесточили ограничения на покупку топлива. Автомобилисты могут в сутки приобрести только 20 литров. Одновременно с этим активизировались спекулянты. На сайтах объявлений продают талоны на топливо. Цены доходят до 125 рублей за литр.