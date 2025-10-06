«Ограничения носят временный характер и связаны с логистикой». Власти Кубани объяснили, почему на некоторых заправках нет бензина
Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края прокомментировало ситуацию с топливом в регионе
6 сентября телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» публиковал жалобу местного жителя на проблемы в бензином в городе. По словам мужчины, он вторую неделю наблюдает перебои с поставками топлива.
«То говорят, что нет бензина, то закрыты под предлогом неисправности системы. Сегодня с утра на Евдокимовской «Газпромнефть» ответили, что приказ руководителя — не отпускать бензин до 10 утра. Итог: у водителей не было возможности заправить авто. Мы не смогли отвезти ребенка в кружок для подготовки к соревнованиям», — рассказал краснодарец.
В тот же день оперативный штаб региона сообщил, что на территории Кубани работают больше тысячи АЗС, и реализация бензина идет в плановом режиме. Необходимые запасы топлива есть как на нефтебазах, так и в пути.
В Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края не поступала информация о массовом закрытии АЗС. По словам оперштаба, «возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой».
3 октября оперштаб назвал ситуацию с топливом стабильной. При этом в Краснодаре за неделю литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,6%.
Напомним, 1 октября власти Крыма ужесточили ограничения на покупку топлива. Автомобилисты могут в сутки приобрести только 20 литров. Одновременно с этим активизировались спекулянты. На сайтах объявлений продают талоны на топливо. Цены доходят до 125 рублей за литр.
Как писали Юга.ру, власти РФ намерены устранять дефицит бензина отменой пошлин на топливо из Азии и неэкологичной присадкой.