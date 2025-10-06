В России предложили собирать с неработающих россиян 45 тыс. рублей в год на медицинское страхование
6 октября издание РБК сообщило, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила собирать с неработающих (или получающих теневой доход) здоровых россиян 45 тыс. рублей в год на обязательное медицинское страхование (ОМС).
С инициативой Матвиенко обратилась к министру финансов Антону Силуанову. По ее словам, 45 тыс. рублей — медианная сумма, которую платит работодатель в медстрах за работника в год.
«Это не нарушение конституционных обязательств. Получается, что люди, которые честно работают, не в тени, получают зарплату, с их доходов работодатель платит медицинскую страховку и они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, неработающих просто так граждан», — прокомментировала Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что в настоящее время бюджет страны несет «огромные расходы на неработающее население». При этом пенсионеров, детей, инвалидов и людей с ОВЗ эта инициатива не касается.
По ее данным, введение такого налога позволит снять нагрузку с региональных бюджетов. Она подчеркнула, что 45 тыс. рублей — «не колоссальные средства» и их может заплатить любой здоровый человек.
