В России предложили собирать с неработающих россиян 45 тыс. рублей в год на медицинское страхование

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила собирать с неработающих или работающих нелегально россиян 45 тыс. рублей в год на ОМС

6 октября издание РБК сообщило, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила собирать с неработающих (или получающих теневой доход) здоровых россиян 45 тыс. рублей в год на обязательное медицинское страхование (ОМС).

С инициативой Матвиенко обратилась к министру финансов Антону Силуанову. По ее словам, 45 тыс. рублей — медианная сумма, которую платит работодатель в медстрах за работника в год.

«Это не нарушение конституционных обязательств. Получается, что люди, которые честно работают, не в тени, получают зарплату, с их доходов работодатель платит медицинскую страховку и они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, неработающих просто так граждан», — прокомментировала Матвиенко.