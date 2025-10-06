В России предложили собирать с неработающих россиян 45 тыс. рублей в год на медицинское страхование

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила собирать с неработающих или работающих нелегально россиян 45 тыс. рублей в год на ОМС

6 октября издание РБК сообщило, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила собирать с неработающих (или получающих теневой доход) здоровых россиян 45 тыс. рублей в год на обязательное медицинское страхование (ОМС). 

С инициативой Матвиенко обратилась к министру финансов Антону Силуанову. По ее словам, 45 тыс. рублей — медианная сумма, которую платит работодатель в медстрах за работника в год. 

«Это не нарушение конституционных обязательств. Получается, что люди, которые честно работают, не в тени, получают зарплату, с их доходов работодатель платит медицинскую страховку и они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, неработающих просто так граждан», — прокомментировала Матвиенко.

Рост налогов в России:

Спикер подчеркнула, что в настоящее время бюджет страны несет «огромные расходы на неработающее население». При этом пенсионеров, детей, инвалидов и людей с ОВЗ эта инициатива не касается. 

По ее данным, введение такого налога позволит снять нагрузку с региональных бюджетов. Она подчеркнула, что 45 тыс. рублей — «не колоссальные средства» и их может заплатить любой здоровый человек. 

Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодарском крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов.

Валентина Матвиенко Деньги Здравоохранение Медицина Министерство финансов РФ Налоги Совет Федерации Финансы

Новости

В Краснодаре запустили курс об истории книготорговли. Первую лекцию проведет владелица книжного магазина «Чарли»
Прокуратура признала незаконной пенную вечеринку на «Суджукской лагуне» Новороссийске. Эта территория — памятник природы
В Краснодаре на улице Северной продлили полосу для общественного транспорта
В России предложили собирать с неработающих россиян 45 тыс. рублей в год на медицинское страхование
«Ограничения носят временный характер и связаны с логистикой». Власти Кубани объяснили, почему на некоторых заправках нет бензина
«На пороге октябрь, а мы детей из ковшиков обмываем». На Ставрополье жители Невинномысска четвертый месяц живут без горячей воды

Лента новостей

Реклама на сайте