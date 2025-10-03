В России собираются ввести налог 20% на зарубежные онлайн-покупки

В России предложили ввести НДС для зарубежных покупок с маркетплейсов

Согласно данным издания, в 2027 году НДС составит 5%, в 2028-м — 10%, в 2029-м — 15%, начиная с 2030-го — 20%. Платить налог обяжут иностранных и российских продавцов, реализующих продукцию из-за рубежа.

3 октября «Парламентская газета» сообщила , что Минфин предложил ввести налог на добавленную стоимость для зарубежных товаров, купленных через онлайн-площадки. Накануне ведомство опубликовало законопроект для общественного обсуждения.

Инициативу собираются распространить на товары, стоимость которых не превышает норм, в пределах которых ввоз на территорию Евразийского экономического союза осуществляется без уплаты таможенной пошлины. Обсуждать законопроект будут до 23 октября.

Напомним, 23 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к Налоговому кодексу. Согласно нововведениям, многократно увеличатся госпошлины за обращения в арбитражные суды и суды общей юрисдикции.