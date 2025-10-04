Краснодарский экоцентр покажет детский спектакль о сортировке мусора. Организация ищет школы и детсады для показа

«Чистая среда» открыла предзапись на показ детского спектакля «Земля — наш общий дом». Его могут провести в детских садах, школах и других местах

Спектакль рассказывает о бережном отношении к планете, экологии, пластике, сортировке мусора и разумном потреблении. Главные роли в постановке играют актеры Краснодарского государственного института культуры.

3 октября краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил о возобновлении показов спектакля «Земля — наш общий дом». Они начнутся в конце октября.

Впервые спектакль состоялся в 2019 году, а спустя время показы приостановили. В настоящее время «Чистая среда» открыла предварительную запись и ищет заинтересованные детские сады, школы и другие учреждения, в которых может состояться спектакль.

Для записи и уточнения подробностей необходимо написать «+» в комментариях под постом по ссылке.