Краснодарский экоцентр покажет детский спектакль о сортировке мусора. Организация ищет школы и детсады для показа

  • Спектакль «Земля — наш общий дом» © Фото Дарьи Сычевой
«Чистая среда» открыла предзапись на показ детского спектакля «Земля — наш общий дом». Его могут провести в детских садах, школах и других местах

3 октября краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил о возобновлении показов спектакля «Земля — наш общий дом». Они начнутся в конце октября. 

Спектакль рассказывает о бережном отношении к планете, экологии, пластике, сортировке мусора и разумном потреблении. Главные роли в постановке играют актеры Краснодарского государственного института культуры. 

Экоцентр Краснодара изменил график работы:

Впервые спектакль состоялся в 2019 году, а спустя время показы приостановили. В настоящее время «Чистая среда» открыла предварительную запись и ищет заинтересованные детские сады, школы и другие учреждения, в которых может состояться спектакль. 

Для записи и уточнения подробностей необходимо написать «+» в комментариях под постом по ссылке

Как писали Юга.ру, в июле краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что оказался на грани закрытия из-за кризиса. Проекту нужна помощь. 

