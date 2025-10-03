В Сочи текст рэпера-иноагента Оксимирона* попал в школьную олимпиаду по русскому языку. Как это объяснили власти?

В Сочи в одном из заданий на школьной олимпиаде попросили вставить пропущенные слова в текст песни Оксимирона*

3 октября телеграм-канал «RT на русском» сообщил, что в одно из заданий на школьной олимпиаде по русскому языку в Сочи разместили текст песни рэпера Оксимирона* (Мирон Федоров), признанного иноагентом. Начальник городского управления образования Ольга Медведева не смогла прокомментировать ситуацию журналистам. Отметим, что в заданиях для 11-х классов предлагалось вставить пропущенные слова в текст дисса (высказывание неуважения одного рэппера к другому): «Твой рэп — …, мой рэп — …» При этом напрямую Оксимирона* не упоминали — его назвали «одним известным рэпером».

Директор центра творческого развития и гуманитарного образования Сочи Салахидин Турсунбаев заявил журналистам, что «еще выясняет, действительно ли тексты рэпера были включены в задания для сочинских школьников».

Позднее «Коммерсант» связался с администрацией Сочи для уточнения подробностей. Власти заявили, что задания были разработаны на основе официальных сборников лингвистических задач, которые уже не один раз использовались для составления тестов. Также сотрудники мэрии подтвердили изданию «РИА Новости» использование текстов Оксимирона* в олимпиаде. «В тексте задания не упоминалось имя конкретного исполнителя. Для анализа была приведена лишь одна строчка текста, представленная как объект лингвистического исследования. Главный и единственный акцент, который преследовали разработчики, — изучение русского языка. Таким образом использованное задание является легитимным, апробированным и полностью соответствует предметным целям олимпиады — развитию лингвистического мышления и знаний о системе русского языка», — прокомментировали власти. Сотрудники администрации подчеркнули, что педагоги-филологи не могут знать всех авторов современной музыки, и заявили, что в дальнейшем примут меры для избежания подобных ситуаций, а задания будут дополнительно анализировать.

