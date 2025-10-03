Выставки в лодочных гаражах, экскурсии от художников, занятия по мозаике. В Геленджике пройдет фестиваль искусства
Жителей и гостей Геленджика приглашают на бесплатный фестиваль искусства «Carpe diem. Лови момент». Узнали программу (12+)
Арт-резиденция Геленджика «Восход» анонсировала фестиваль «Carpe diem. Лови момент», посвященный исследованию темпоральности. Он пройдет с 6 по 12 октября на разных площадках курорта: на набережной у моря и среди городских улиц, в кафе, университете, школе искусства, арт-резиденции и гаражах для кораблей. Посещение событий будет бесплатным.
«В фестивале мы скрестили три оси противоречий, не дающие нам покоя: спонтанность и планирование, мгновение и монументальность, труд и отдых. Некоторые пересечения можно обнаружить в таких медиумах современного искусства, как перформанс и мозаика — двух крайних точках переживания времени. Как пережить искусство — быть в нужном месте в нужное время или заранее спланировать встречу с вечным?» — рассказали организаторы.
Участниками фестиваля станут художники Яна Васильева, Альфия Шамсутдинова, Алиса Асатрян, Лена Колесникова, Юлия Шафаростова, Настя Новосельцева, Катя Ганюшина, Тамара Губарева, Юлия Колесникова, Евгения Снежная, Мария Сапожникова, Анастасия Бояршинова, Анастасия Перетурина, Анастасия Шевелева, Мария Пивненко, Алексей Лобанов, Катя Волобуева, Яна Алалыкина, София Сапожникова, Лилит Матевосян, Лера Яхно, Артур Тер-Мартиросов.
Программа:
6 октября
- 13:00 — создание коллективной мозаики (арт-резиденция «Восход», улица Куйбышева, 10);
- 18:00 — открытие выставки коллажных работ Насти Перетуриной и Насти Новосельцевой (школа искусства «АйСиЭль», улица Полевая, 37).
7 октября
- 14:00 и 16:00 — мастер-класс Елены Колесниковой «Подарок городу» (арт-резиденция «Восход», улица Куйбышева, 10);
- 18:00 — встреча с участниками фестиваля (университет высшего самообразования, улица Островского, 149а, корпус 1).
8 октября
- 14:00 — мастер-класс Марии Пивненко «Искусство без правил: коллаж из акварельных осколков» (кафе «Портретофф», улица Крымская, 22, корпус 14);
- 18:00 — лекция художницы Кати Ганюшиной «Танцующая богиня» (университет высшего самообразования, улица Островского, 149а, корпус 1).
9 октября
- 10:00 и 12:00 — коллективная прогулка и монтаж мозаик в городе, психогеография;
- 14:00 и 16:00 — мастер-класс «Телесный тренинг для тела киборга» (университет высшего самообразования, улица Островского, 149а, корпус 1);
- 18:00 — перформанс «Зум-композиция в режиме реального времени» (школа искусства «АйСиЭль», улица Полевая, 37).
10 октября
- 10:00 и 12:00 — прогулка, лесотерапия, практика «Дерево поддержки» (арт-резиденция «Восход», улица Куйбышева, 10);
- 19:00 — «Лехин кофейник (кафе «Люмен», улица Приморская, 18).
11 октября
- 11:00 — открытие выставки в лодочных гаражах, экскурсия от художников, перформанс «Съешь, пока не растаяло».
- 16:30 и 18:15 — перформанс «Ритуалы перехода»;
- 18:30 — музыкальное выступление Анастасии Шевелевой.
Темпоральность — это временная сущность явлений, которая отражает не только их существование во времени, но и их динамику, взаимосвязь моментов времени и качественные особенности, обусловленные, например, социокультурным контекстом.
