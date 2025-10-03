Выставки в лодочных гаражах, экскурсии от художников, занятия по мозаике. В Геленджике пройдет фестиваль искусства

Арт-резиденция Геленджика «Восход» анонсировала фестиваль «Carpe diem. Лови момент», посвященный исследованию темпоральности. Он пройдет с 6 по 12 октября на разных площадках курорта: на набережной у моря и среди городских улиц, в кафе, университете, школе искусства, арт-резиденции и гаражах для кораблей. Посещение событий будет бесплатным.

«В фестивале мы скрестили три оси противоречий, не дающие нам покоя: спонтанность и планирование, мгновение и монументальность, труд и отдых. Некоторые пересечения можно обнаружить в таких медиумах современного искусства, как перформанс и мозаика — двух крайних точках переживания времени. Как пережить искусство — быть в нужном месте в нужное время или заранее спланировать встречу с вечным?» — рассказали организаторы.