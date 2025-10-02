В Краснодаре пройдет юбилейная выставка Валерия Блохина

Краснодарский музей им. Коваленко покажет около 70 произведений живописи и графики Валерия Блохина (6+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 3 октября открытие юбилейной выставки Валерия Блохина. Зрители увидят порядка 70 произведений живописи и графики, созданных за все годы творчества мастера.

Художник много путешествовал по странам Азии, Африки и Ближнего Востока, изучая быт и культуру живущих там народов. Впечатления от этих визитов нашли отражения в работах Блохина. Экспозиция включает картины «Жители пустыни», «Шелковый путь», «Вьетнам. Сети», «Девушки в белом».

«Лучшие работы сделаны на одном дыхании»:

Валерий Блохин родился в Новороссийске, окончил Краснодарское художественное училище. Ведет активную выставочную деятельность в России и за границей. В своем творчество сочетает академическую детализацию с условной и абстрактной манерой.

Работы Блохина приобрели российские и зарубежные музеи, среди которых: Академия искусств Чехии имени Масарика (Прага), Modem Art Gallery (Карлсруэ, Германия), музей Мимара (Загреб, Хорватия), галерея UNIFE (Лима, Перу), Красноярский художественный музей, Вологодская государственная картинная галерея.

Выставка будет работать до 19 октября по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 октября откроется выставка «Золотое яблоко». Будут представлены живопись, скульптура, арт-объекты и стихи Николая Новицкого.

