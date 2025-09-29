Сочи и Новороссийск вошли в топ-10 самых зеленых городов России

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Эксперты составили рейтинг наиболее озелененных городов

26 сентября «Российская газета» опубликовала рейтинг самых зеленых городов России. Его составили на основе анализа спутниковых данных, опросов жителей и экологических исследований «Роскосмоса» и сервиса «Сохрани лес».

Факторы, характеризующие степень озеленения:

  • площадь зеленых территорий и парков;
  • количество деревьев в застроенных районах;
  • чистота воздуха;
  • географическое расположение (реки, леса, горы);
  • доступность парков в шаговой доступности;
  • уровень благоустройства (наличие детских площадок, веломаршрутов и дорожек).

«Скоро в городе не останется ничего, кроме высоток»:

Первое место в топ-20 самых зеленых городов России занял Сочи. На втором месте расположился Новороссийск. Следом идут Сергиев Посад, Ногинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Воронеж.

Завершает первую десятку Ростов-на-Дону. На 20 место эксперты поставили Краснодар.

В список городов с высоким уровнем озеленения также входят Серпухов, Тамбов, Майкоп, Владикавказ, Таганрог, Архангельск, Иркутск, Владивосток, Калининград, Ярославль и Тверь.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2025 году вырубят больше 7 тыс. деревьев.

Краснодар Новороссийск Парки Растениеводство Рейтинги Ростов-на-Дону Сочи Экология

Новости

В Севастополе ограничили продажу бензина до 30 литров на машину
Ресторан из Сочи стал лучшим на юге России. Какие заведения Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону вошли в рейтинг
Сочи и Новороссийск вошли в топ-10 самых зеленых городов России
В Краснодаре, Новороссийске, Сочи и других городах края 1 октября включат сирены
Дождливо и всего 15 °С днем. В Краснодарском крае станет еще прохладнее в начале рабочей недели
В Краснодаре до конца года частично перекроют улицу Солнечную

Лента новостей

В Краснодаре пройдут общественные обсуждения по строительству храма в Юбилейном. Где и когда?
Вчера, 11:36
В Краснодаре пройдут общественные обсуждения по строительству храма в Юбилейном. Где и когда?
Дождливо и всего 15 °С днем
Сегодня, 08:30
Дождливо и всего 15 °С днем
В Краснодарском крае станет еще прохладнее в начале рабочей недели
Безумный Max
24 сентября, 15:00
Безумный Max
Как в России продвигают «национальный мессенджер»

Реклама на сайте