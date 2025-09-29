Сочи и Новороссийск вошли в топ-10 самых зеленых городов России

Эксперты составили рейтинг наиболее озелененных городов

26 сентября «Российская газета» опубликовала рейтинг самых зеленых городов России. Его составили на основе анализа спутниковых данных, опросов жителей и экологических исследований «Роскосмоса» и сервиса «Сохрани лес». Факторы, характеризующие степень озеленения: площадь зеленых территорий и парков;

количество деревьев в застроенных районах;

чистота воздуха;

географическое расположение (реки, леса, горы);

доступность парков в шаговой доступности;

уровень благоустройства (наличие детских площадок, веломаршрутов и дорожек).

Первое место в топ-20 самых зеленых городов России занял Сочи. На втором месте расположился Новороссийск. Следом идут Сергиев Посад, Ногинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Воронеж. Завершает первую десятку Ростов-на-Дону. На 20 место эксперты поставили Краснодар. В список городов с высоким уровнем озеленения также входят Серпухов, Тамбов, Майкоп, Владикавказ, Таганрог, Архангельск, Иркутск, Владивосток, Калининград, Ярославль и Тверь.