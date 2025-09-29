Сочи и Новороссийск вошли в топ-10 самых зеленых городов России
Эксперты составили рейтинг наиболее озелененных городов
26 сентября «Российская газета» опубликовала рейтинг самых зеленых городов России. Его составили на основе анализа спутниковых данных, опросов жителей и экологических исследований «Роскосмоса» и сервиса «Сохрани лес».
Факторы, характеризующие степень озеленения:
- площадь зеленых территорий и парков;
- количество деревьев в застроенных районах;
- чистота воздуха;
- географическое расположение (реки, леса, горы);
- доступность парков в шаговой доступности;
- уровень благоустройства (наличие детских площадок, веломаршрутов и дорожек).
«Скоро в городе не останется ничего, кроме высоток»:
Первое место в топ-20 самых зеленых городов России занял Сочи. На втором месте расположился Новороссийск. Следом идут Сергиев Посад, Ногинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Воронеж.
Завершает первую десятку Ростов-на-Дону. На 20 место эксперты поставили Краснодар.
В список городов с высоким уровнем озеленения также входят Серпухов, Тамбов, Майкоп, Владикавказ, Таганрог, Архангельск, Иркутск, Владивосток, Калининград, Ярославль и Тверь.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2025 году вырубят больше 7 тыс. деревьев.