В Краснодаре в кино покажут «Ночь» Микеланджело Антониони 1961 года

«Ночь» — это один день из жизни успешного писателя и его жены. Джованни разочаровался в своем таланте, а Лидия постоянно ходит по вечеринкам, ночным клубам и светским приемам, чтобы спастись от тревоги и одиночества.

Прокатная компания «Иноекино» сообщила , что 9 октября выпускает в российский прокат драму «Ночь» Микеланджело Антониони. Зрители смогут посмотреть 4К-реставрацию, созданную в 2024 году.

Главные роли исполнили Марчелло Мастроянни, Жанна Моро и Моника Витти.

«Ночь» считается у критиков шедевром киномодернизма. Лента получила главный приз Берлинского кинофестиваля.

«Фильм Антониони стал ключевой вехой европейского артхауса, а кадры с Моникой Витти, Жанной Моро и Марчелло Мастроянни до сих пор считаются образцом экранной поэзии», — рассказали организаторы.

Зрителям будут доступны сеансы в оригинале с субтитрами, а также с новым закадровым переводом.