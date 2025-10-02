В Краснодаре в кино покажут «Ночь» Микеланджело Антониони 1961 года

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Ночь» © Скриншот видео из ВКонтакте
    Кадр из трейлера к фильму «Ночь» © Скриншот видео из ВКонтакте

«Иноекино» выпускает в российский прокат итальянский фильм Микеланджело Антониони (16+)

Прокатная компания «Иноекино» сообщила, что 9 октября выпускает в российский прокат драму «Ночь» Микеланджело Антониони. Зрители смогут посмотреть 4К-реставрацию, созданную в 2024 году.

«Ночь» — это один день из жизни успешного писателя и его жены. Джованни разочаровался в своем таланте, а Лидия постоянно ходит по вечеринкам, ночным клубам и светским приемам, чтобы спастись от тревоги и одиночества.

Читайте также:

Главные роли исполнили Марчелло Мастроянни, Жанна Моро и Моника Витти.

«Ночь» считается у критиков шедевром киномодернизма. Лента получила главный приз Берлинского кинофестиваля.

«Фильм Антониони стал ключевой вехой европейского артхауса, а кадры с Моникой Витти, Жанной Моро и Марчелло Мастроянни до сих пор считаются образцом экранной поэзии», — рассказали организаторы.

Зрителям будут доступны сеансы в оригинале с субтитрами, а также с новым закадровым переводом.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре 5 октября покажут премьеру фильма о Джоне Ленноне.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре в кино покажут «Ночь» Микеланджело Антониони 1961 года
Жители Краснодара снова выходят с пикетами против застройки зеленой зоны в ЮМР
В Краснодарском крае продлили временную «акцию» с выплатами 3 млн рублей за военные контракты. Станет ли она постоянной?
Сотни краснодарцев 3 октября останутся без света и газа. Делимся списком адресов
Маркет с растениями, лекции о цветах и мастер-класс по созданию флорариума. В Краснодаре пройдет зеленый фестиваль
В Краснодаре заработали еще 15 платных парковок. Где они находятся?

Лента новостей

Пожалуй, хватит на сегодня интернета
30 сентября, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Вчера, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
29 сентября, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» на новой событийной площадке

Реклама на сайте