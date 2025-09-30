В краснодарском кинотеатре покажут премьеру фильма о Джоне Ленноне

  • Кадр из трейлера фильма «Неизвестный Джон Леннон» © Скриншот видео с Rutube-канала Dim_Neuro
    Кадр из трейлера фильма «Неизвестный Джон Леннон» © Скриншот видео с Rutube-канала Dim_Neuro

В Краснодаре состоится показ документального фильма «Неизвестный Джон Леннон» о последних 10 годах жизни музыканта. Картину обсудят с киноведом (18+)

Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала премьерный показ документального фильма «Неизвестный Джон Леннон» на 5 октября. Картину покажут на английском языке с русскими субтитрами. 

Лента расскажет о последних 10 годах жизни основателя группы The Beatles Джона Леннона. Зрители увидят уникальные кадры и интервью, которые раскроют детали истории музыканта, а также узнают подробности воссоединения The Beatles в честь мирового тура, который так и не состоялся.

Режиссером фильма выступил Алан Дж. Паркер.

После просмотра зрители обсудят картину с киноведом Кирой Кац. 

Показ состоится 5 октября в 17:00 в кинотеатре «Каро 8» по улице Головатого, 313. Стоимость билета — 900 рублей. 

