Владелец сети отелей Marton отправился добровольцем на СВО

Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко сообщил в соцсетях, что отправляется добровольцем на СВО. В распоряжение командира войсковой части ему нужно прибыть до 30 апреля.

Марченко рассказал «Блокноту Краснодар», что вместе с ним в зону СВО добровольцами отправятся его охранники. По словам бизнесмена, он отправится в разведку. Также Марченко добавил, что оповестил о своем решении следственный комитет.

Ранее Юга.ру писали, что СК возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена. Причиной стало подозрение в уклонении от уплаты налогов. Марченко пользовался упрощенной системой налогообложения, хотя с его доходом это запрещено.