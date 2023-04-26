Владелец сети отелей Marton отправился добровольцем на СВО

Краснодарский край

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  • © Фото Imprensa Agru, pexels.com
    © Фото Imprensa Agru, pexels.com

Краснодарский бизнесмен Андрей Марченко сообщил, что отправляется на СВО

Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко сообщил в соцсетях, что отправляется добровольцем на СВО. В распоряжение командира войсковой части ему нужно прибыть до 30 апреля.

Марченко рассказал «Блокноту Краснодар», что вместе с ним в зону СВО добровольцами отправятся его охранники. По словам бизнесмена, он отправится в разведку. Также Марченко добавил, что оповестил о своем решении следственный комитет. 

Ранее Юга.ру писали, что СК возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена. Причиной стало подозрение в уклонении от уплаты налогов. Марченко пользовался упрощенной системой налогообложения, хотя с его доходом это запрещено.

Бизнес-сообщество Краснодар СВО

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