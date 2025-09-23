Генпрокуратура требует изъять недвижимость у судьи Момотова. Его обвиняют в краже 100 млн рублей из бюджета Краснодара, совладении отелями Marton и связях с ОПГ

В иске говорится, что Момотов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью. По данным прокуратуры, он объединился с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко и занимался вместе с ним гостиничным бизнесом на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей.

23 сентября ТАСС сообщило , что Генеральная прокуратура подала в Останкинский районный суд Москвы антикоррупционный иск против председателя Совета судей России Виктора Момотова. Ведомство требует изъять у него 95 объектов недвижимости и обратить в доход государства.

«В результате им сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. Желая скрыть свое истинное материальное положение, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи, приобретенную недвижимость и бизнес оформлял на доверенных и подконтрольных лиц», — сообщил источник в ведомстве.

Также прокуратура считает, что Момотов вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки «Покровские» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым, которые помогали изымать недвижимость. Кроме того, председателя Совета судей России подозревают в уклонении от уплаты налогов больше чем на 500 млн рублей и незаконном получении 100 млн из бюджета Краснодара.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2013-м его избрали секретарем пленума Верховного суда, в 2016-м — председателем Совета судей РФ. Три года спустя он вошел в состав президиума высшего судебного органа.



В 2024 году Момотов обещал, что к 2030 году Россия перейдет к практике «электронных судов», а заседания будут проходить в онлайн-формате.