Слова на «х», «п», «е», «б». Депутаты Госдумы РФ хотят запретить мат в интернете

29 сентября член комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов сообщил «Газете.Ru», что депутаты хотят полностью заблокировать мат в интернете. В случае принятия законопроекта, он распространится на все платформы и социальные сети.



«Я считаю, что запрет на нецензурную брань, который применяется в общественных местах и пространствах, должен распространяться в том числе и на сеть интернет. Если вы ругаетесь матом на улице около метро, ресторана, то это квалифицируется как мелкое хулиганство», — рассказал чиновник.