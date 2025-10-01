Слова на «х», «п», «е», «б». Депутаты Госдумы РФ хотят запретить мат в интернете

Краснодарский край, Вся Россия

В Госдуме заявили о планах заблокировать мат в интернете. Законопроект распространится на все платформы и соцсети

29 сентября член комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов сообщил «Газете.Ru», что депутаты хотят полностью заблокировать мат в интернете. В случае принятия законопроекта, он распространится на все платформы и социальные сети.

«Я считаю, что запрет на нецензурную брань, который применяется в общественных местах и пространствах, должен распространяться в том числе и на сеть интернет. Если вы ругаетесь матом на улице около метро, ресторана, то это квалифицируется как мелкое хулиганство», — рассказал чиновник.

Свинцов предлагает «не перегружать правоохранительную систему» поиском авторов такого контента, а разрешить Роскомнадзору автоматически блокировать пользователей.

Депутат сослался на пояснение Роскомнадзора о нецензурных словах. К ним относятся «четыре общеизвестных слова» на «х», «п», «е», «б». Сейчас матерные выражения в российском интернете не блокируются. Предлагаемый законопроект подразумевает ограничение доступа к ненормативной лексике.

Как писали Юга.ру, в сентябре краснодарцы получили от провайдера советы, что делать при отключениях мобильного интернета.

