Из аэропорта Краснодара запустят рейсы в Египет, Израиль, Казахстан и Саудовскую Аравию. Куда еще?

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Российские авиакомпании запросили допуски к рейсам из аэропорта Краснодара в зарубежные города

1 октября пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания впервые запускает программу полетов из Краснодара в Египет. С 8 октября перевозчик начнет прямые рейсы из столицы Кубани в Шарм-эль-Шейх, а с 9 октября — в Хургаду.

Полеты будут выполнять 2 раза в неделю: в Хургаду — по четвергам и воскресеньям, в Шарм-эль-Шейх — по средам и субботам. На рейсах задействуют лайнеры Boeing 737.

От 6,6 тыс. рублей в одну сторону:

29 сентября «РБК Краснодар» со ссылкой на материалы Росавиации написал, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» запросили разрешения на полеты в Стамбул и Дубай по 7 раз в неделю.

Помимо этого, «Азимут» ожидает допуск рейсов в Астану (Казахстан) с частотой полетов по 3 раза в неделю, в Дубай и Ташкент — по 7 раз в неделю, в Тбилиси — по 11 раз в неделю. Red Wings ожидает разрешения на полеты из Краснодара в Эр-Рияд (Казахстан) по 3 раза в неделю.

Сейчас в расписании аэропорта Краснодара насчитывается более 60 рейсов в 13 направлениях. Шесть из них— зарубежные: в Анталью, Стамбул, Ереван, Дубай, Ереван, Самарканд, Ташкент.

Также в ближайшее время планируют запустить рейсы из Краснодара в Тель-Авив.

Напомним, 17 сентября в аэропорту Краснодара приземлился самолет из Москвы. Это был первый пассажирский авиарейс с начала СВО.

Как писали Юга.ру, 24 сентября в аэропорту Краснодара впервые после открытия начались задержки рейсов. В регионе была объявлена угроза БПЛА.

Авиация Аэропорты Краснодар Международные отношения путешествия

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о монголо-татарском иге
Эльбрус, Грозный-Сити, скульптура орла. В России выбирают дизайн новой 500-рублевой купюры
Краснодарский проект «Дом архитектора» объявил новый сезон. Он начнется с лекции о компьютерных играх и проектировании
Сына краснодарского владельца сети отелей Marton отправили в СИЗО вслед за отцом
Экс-атаман ККВ Долуда проголосовал за переименование бывших казачьих станиц в Чечне. Позже он сослался на техническую ошибку
Краснодарская арт-группа Recycle представит экспозицию на выставке возле египетских пирамид

Лента новостей

Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Вчера, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Сегодня, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
29 сентября, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» на новой событийной площадке

Реклама на сайте