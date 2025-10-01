Из аэропорта Краснодара запустят рейсы в Египет, Израиль, Казахстан и Саудовскую Аравию. Куда еще?

1 октября пресс-служба «Аэрофлота» сообщила , что авиакомпания впервые запускает программу полетов из Краснодара в Египет. С 8 октября перевозчик начнет прямые рейсы из столицы Кубани в Шарм-эль-Шейх, а с 9 октября — в Хургаду. Полеты будут выполнять 2 раза в неделю: в Хургаду — по четвергам и воскресеньям, в Шарм-эль-Шейх — по средам и субботам. На рейсах задействуют лайнеры Boeing 737.

29 сентября «РБК Краснодар» со ссылкой на материалы Росавиации написал, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» запросили разрешения на полеты в Стамбул и Дубай по 7 раз в неделю.



Помимо этого, «Азимут» ожидает допуск рейсов в Астану (Казахстан) с частотой полетов по 3 раза в неделю, в Дубай и Ташкент — по 7 раз в неделю, в Тбилиси — по 11 раз в неделю. Red Wings ожидает разрешения на полеты из Краснодара в Эр-Рияд (Казахстан) по 3 раза в неделю.

Сейчас в расписании аэропорта Краснодара насчитывается более 60 рейсов в 13 направлениях. Шесть из них— зарубежные: в Анталью, Стамбул, Ереван, Дубай, Ереван, Самарканд, Ташкент.



Также в ближайшее время планируют запустить рейсы из Краснодара в Тель-Авив.

Напомним, 17 сентября в аэропорту Краснодара приземлился самолет из Москвы. Это был первый пассажирский авиарейс с начала СВО.