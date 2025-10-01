В Краснодарском крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов

На Кубани на одну вакансию врача приходится 1,1 резюме, а с июля по сентябрь 2025 года учреждения искали 2,5 тыс. врачей

1 октября сервис hh.ru сообщил изданию «Деловая газета. Юг», что в 2025 году среди регионов юга России самый высокий дефицит врачей в Краснодарском крае.

На Кубани на одну вакансию приходится 1,1 резюме, когда при нормальном значении для рынка труда на одну вакансию должны претендовать четыре человека. По данным сервиса, большой дефицит и в Ростовской области — там на одну вакансию 1,5 резюме.

Также в Краснодарском крае сохраняется высокий спрос на врачей — с июля по сентябрь 2025 года было размещено 2,5 тыс. вакансий.