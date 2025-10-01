В Краснодарском крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов
На Кубани на одну вакансию врача приходится 1,1 резюме, а с июля по сентябрь 2025 года учреждения искали 2,5 тыс. врачей
1 октября сервис hh.ru сообщил изданию «Деловая газета. Юг», что в 2025 году среди регионов юга России самый высокий дефицит врачей в Краснодарском крае.
На Кубани на одну вакансию приходится 1,1 резюме, когда при нормальном значении для рынка труда на одну вакансию должны претендовать четыре человека. По данным сервиса, большой дефицит и в Ростовской области — там на одну вакансию 1,5 резюме.
Также в Краснодарском крае сохраняется высокий спрос на врачей — с июля по сентябрь 2025 года было размещено 2,5 тыс. вакансий.
Вице-губернатор Минькова:
На Кубани на 12% выросла средняя предлагаемая зарплата медикам — в сентябре 2025 года она составила 89,7 тыс. рублей. В Ростовской области она чуть выше — 89,8 тыс. рублей.
Директор южного HeadHunter Олеся Лавренова отметила, что среди южных регионов нет ни одного, где врачей было бы достаточно.
Как писали Юга.ру, по данным за июнь 2025 года на юге РФ врачами меньше всего довольны на Дону, больше всего — в Чечне.