Вице-губернатор Минькова: в Краснодарском крае не хватает нескольких тысяч врачей и учителей

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Наибольший дефицит кадров испытывают крупные города — Краснодар, Сочи и Новороссийск.

Краснодарский край, несмотря на общий рост занятости населения, столкнулся с критической нехваткой квалифицированных специалистов в ключевых социальных сферах. Об этом 3 июля сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Сейчас, по ее словам, в экономике региона заняты более 2,9 млн человек, причем за последний год их число выросло на 9 тысяч. Однако этот рост не смог компенсировать кадровый голод.

«Нехватка квалифицированных специалистов остается серьезной проблемой практически во всех сферах — медицине, образовании, строительстве, сельском хозяйстве и торговле», — подчеркнула Минькова.

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Особенно остро дефицит ощущается в системе здравоохранения. Крупнейшие города — Краснодар, Сочи и Новороссийск — испытывают наибольшую потребность в кадрах, им требуется около 1,5 тысячи врачей, медсестер и лаборантов.

Аналогичная ситуация складывается и в сфере образования. На данный момент на федеральном портале «Работа России» для кубанских школ и детских садов открыто около 5 тысяч вакансий. Проблема может усугубиться к началу нового учебного года, к которому в крае планируется открытие еще 12 современных школ, также нуждающихся в педагогических коллективах.

Напомним, что в Краснодаре вместо семи обещанных школ построили только две.

Как писали Юга.ру, в 2025 году учителям Краснодарского края обещают поднять зарплату до 67,7 тыс. рублей

Анна Минькова Медицина Образование общество Трудоустройство

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Вице-губернатор Минькова: в Краснодарском крае не хватает нескольких тысяч врачей и учителей
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