Краснодарский край, несмотря на общий рост занятости населения, столкнулся с критической нехваткой квалифицированных специалистов в ключевых социальных сферах. Об этом 3 июля сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Сейчас, по ее словам, в экономике региона заняты более 2,9 млн человек, причем за последний год их число выросло на 9 тысяч. Однако этот рост не смог компенсировать кадровый голод.

«Нехватка квалифицированных специалистов остается серьезной проблемой практически во всех сферах — медицине, образовании, строительстве, сельском хозяйстве и торговле», — подчеркнула Минькова.