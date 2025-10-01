РЖД запустили туристический поезд из Москвы в Сочи. Сколько стоит путешествие?

РЖД открыли продажу билетов на турпоезд «На Юг». Он отправится из Москвы в Сочи, а пути заедет в Таганрог

Путешественники смогут увидеть берега Азовского и Черного морей, прогуляться по чеховским местам в Таганроге, посетить Мацестинские чайные плантации, Олимпийский парк и «Дендрарий» в Сочи, продегустировать различные блюда и напитки.

30 сентября пресс-служба РЖД сообщила , что запустит новый круизный поезд «На Юг». Он отправится в путь 1 ноября и проследует по круговому маршруту Москва — Таганрог — Сочи — Москва.

Поездка пройдет в формате «поезд-отель». Предусмотрены купейные вагоны и СВ, оборудованные кондиционерами, душевыми, розетками. Также в составе поезда есть вагон-ресторан.

Для путешественников разработаны три разные экскурсионные программы. Тур «На Юг» стоит 49 тыс. 950 рублей при размещении в четырехместном купе, 64 тыс. 450 рублей — при размещении в двухместном.

Круиз «На Юг. Гастрономическое путешествие» обойдется в 63 тыс. 900 рублей и 77 тыс. 900 рублей соответственно. За программу «На Юг. Гастрономия и горы» придется заплатить 67 тыс. 900 рублей и 82 тыс. 400 рублей.

В тур включено: проезд в вагоне выбранной категории, входные билеты в туристические объекты, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание.