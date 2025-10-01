РЖД запустили туристический поезд из Москвы в Сочи. Сколько стоит путешествие?

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

РЖД открыли продажу билетов на турпоезд «На Юг». Он отправится из Москвы в Сочи, а пути заедет в Таганрог

30 сентября пресс-служба РЖД сообщила, что запустит новый круизный поезд «На Юг». Он отправится в путь 1 ноября и проследует по круговому маршруту Москва — Таганрог — Сочи — Москва.

Путешественники смогут увидеть берега Азовского и Черного морей, прогуляться по чеховским местам в Таганроге, посетить Мацестинские чайные плантации, Олимпийский парк и «Дендрарий» в Сочи, продегустировать различные блюда и напитки.

Читайте также:

Поездка пройдет в формате «поезд-отель». Предусмотрены купейные вагоны и СВ, оборудованные кондиционерами, душевыми, розетками. Также в составе поезда есть вагон-ресторан.

Для путешественников разработаны три разные экскурсионные программы. Тур «На Юг» стоит 49 тыс. 950 рублей при размещении в четырехместном купе, 64 тыс. 450 рублей — при размещении в двухместном.

Круиз «На Юг. Гастрономическое путешествие» обойдется в 63 тыс. 900 рублей и 77 тыс. 900 рублей соответственно. За программу «На Юг. Гастрономия и горы» придется заплатить 67 тыс. 900 рублей и 82 тыс. 400 рублей.

В тур включено: проезд в вагоне выбранной категории, входные билеты в туристические объекты, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание.

Как писали Юга.ру, турпоезд «Лыжная стрела» начнет ходить между Ростовом-на-Дону, Краснодаром и горнолыжными курортами Сочи.

Достопримечательности Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД Сочи Транспорт

Новости

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка влетела на машине в частный дом в Ростовской области. Его хозяева не пострадали, но остались без стены, света и газа
Слова на «х», «п», «е», «б». Депутаты Госдумы РФ хотят запретить мат в интернете
В Краснодарской крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов
РЖД запустили туристический поезд из Москвы в Сочи. Сколько стоит путешествие?
Вышел трейлер сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких
Арт-объекты, стихи и никакого парфюма. В Краснодаре пройдет выставка «Золотое яблоко»

Лента новостей

«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
29 сентября, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» в Краснодаре на новой событийной площадке
Где чаще всего пьют кофе россияне?
Вчера, 11:00
Где чаще всего пьют кофе россияне?
Спойлер — не только в сетевых кофейнях
5 суперспособностей ВТБ
Вчера, 10:00 Реклама
5 суперспособностей ВТБ
Как пользоваться новыми возможностями после объединения с Почта Банком

Реклама на сайте