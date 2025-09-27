Турпоезд «Лыжная стрела» начнет ходить между Ростовом-на-Дону, Краснодаром и горнолыжными курортами Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

В период новогодних праздников поезда будут доставлять туристов на Розу Хутор

23 сентября пресс-служба РЖД сообщила о продаже билетов на туристический поезд «Лыжная стрела». 

«Лыжная стрела» №930/929 Ростов-на-Дону — Краснодар — Роза Хутор 27, 29 и 30 декабря и с 1 по 10 января доставит туристов в Красную Поляну.

Время в пути из Ростова-на-Дону до конечной остановки составит 13 часов 25 минут. Стоимость билетов начинается от 1 тыс. 817 рублей за место в плацкартном вагоне. Поезд будет делать остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер.

Из Краснодара туристы смогут добраться до Розы Хутор за 8 часов 10 минут. Цены на билеты стартуют от 1 тыс. 228 рублей.

Сноуборды, лыжи и другое спортивное снаряжение в них можно перевозить бесплатно на местах для ручной клади или в багажном купе.

Как писали Юга.ру, дополнительные 26 рейсов «Ласточек» введут на маршрут «Сочи — Имеретинский курорт».

Горнолыжный спорт Краснодар Курорты и туризм Новый год Поезда РЖД Роза Хутор Ростов-на-Дону Транспорт

