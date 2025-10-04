В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная мексиканской художнице Фриде Кало

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Фрида» © Скриншот видео с Rutube-канала «channel62506467»
    Кадр из трейлера к фильму «Фрида» © Скриншот видео с Rutube-канала «channel62506467»

В программе две лекции, кинопоказ и дискуссия об искусстве (12+)

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 12 октября вечеринку «Фрида Кало. Жизнь в цвете боли», посвященную знаменитой мексиканской художнице.

Гости смогут послушать две лекции — от историка Алены Дубиковской и дизайнера Ланы Эннс. Они расскажут, как личная трагедия сформировала уникальный визуальный стиль Фриды, про ее бурные отношения с Диего Риверой, про символы, сны, уязвимость и скрытые коды в работах, про запоминающий и аутентичный стиль одежды художницы.

Кроме того, спикеры попытаются ответить на вопрос, почему Кало остается иконой спустя десятилетия.

Также в программе просмотр оскароносного фильма «Фрида» с Сальмой Хайек в главной роли и обсуждение увиденного на экране.

Арт-объекты, стихи и никакого парфюма:

«Ждем вас, чтобы вместе исследовать вселенную Фриды Кало, вселенную, где боль рождает красоту, а любовь становится искусством», — приглашают организаторы.

Фрида Кало стала иконой феминизма благодаря своей стойкости, независимому духу и смелости изображать в искусстве свою личную реальность и женскую идентичность, бросая вызов общественным нормам и стереотипам своего времени. Ее полные символизма картины стали зеркалом ее трагической, но страстной жизни. А ее личный пример вдохновляет женщин на самовыражение, поиск собственной идентичности и борьбу за свободу.

Вечеринка состоится 12 октября в 17:00 по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре под другим названием показывают фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли. 

Афиша Искусство Кино Краснодар Лекции Образование События

Новости

В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная мексиканской художнице Фриде Кало
Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом впервые за 30 лет запустят судно «Метеор 120Р»
Краснодарский экоцентр покажет детский спектакль о сортировке мусора. Организация ищет школы и детсады для показа
Ростовский блогер Николай Василенко сделал свою улыбку товарным знаком
В России собираются ввести налог 20% на зарубежные онлайн-покупки
В Краснодаре продолжает дорожать бензин. Оперштаб называет ситуацию с топливом стабильной

Лента новостей

Рост налогов в России
1 октября, 16:00
Рост налогов в России
Почему казна просит еще и кто за это заплатит
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
30 сентября, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта

Реклама на сайте