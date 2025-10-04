В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная мексиканской художнице Фриде Кало

В программе две лекции, кинопоказ и дискуссия об искусстве (12+)

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 12 октября вечеринку «Фрида Кало. Жизнь в цвете боли», посвященную знаменитой мексиканской художнице.

Гости смогут послушать две лекции — от историка Алены Дубиковской и дизайнера Ланы Эннс. Они расскажут, как личная трагедия сформировала уникальный визуальный стиль Фриды, про ее бурные отношения с Диего Риверой, про символы, сны, уязвимость и скрытые коды в работах, про запоминающий и аутентичный стиль одежды художницы.

Кроме того, спикеры попытаются ответить на вопрос, почему Кало остается иконой спустя десятилетия.

Также в программе просмотр оскароносного фильма «Фрида» с Сальмой Хайек в главной роли и обсуждение увиденного на экране.