В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная мексиканской художнице Фриде Кало
В программе две лекции, кинопоказ и дискуссия об искусстве (12+)
Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 12 октября вечеринку «Фрида Кало. Жизнь в цвете боли», посвященную знаменитой мексиканской художнице.
Гости смогут послушать две лекции — от историка Алены Дубиковской и дизайнера Ланы Эннс. Они расскажут, как личная трагедия сформировала уникальный визуальный стиль Фриды, про ее бурные отношения с Диего Риверой, про символы, сны, уязвимость и скрытые коды в работах, про запоминающий и аутентичный стиль одежды художницы.
Кроме того, спикеры попытаются ответить на вопрос, почему Кало остается иконой спустя десятилетия.
Также в программе просмотр оскароносного фильма «Фрида» с Сальмой Хайек в главной роли и обсуждение увиденного на экране.
Арт-объекты, стихи и никакого парфюма:
«Ждем вас, чтобы вместе исследовать вселенную Фриды Кало, вселенную, где боль рождает красоту, а любовь становится искусством», — приглашают организаторы.
Фрида Кало стала иконой феминизма благодаря своей стойкости, независимому духу и смелости изображать в искусстве свою личную реальность и женскую идентичность, бросая вызов общественным нормам и стереотипам своего времени. Ее полные символизма картины стали зеркалом ее трагической, но страстной жизни. А ее личный пример вдохновляет женщин на самовыражение, поиск собственной идентичности и борьбу за свободу.
Вечеринка состоится 12 октября в 17:00 по улице Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
