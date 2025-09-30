Арт-объекты, стихи и никакого парфюма. В Краснодаре пройдет выставка «Золотое яблоко»
В Краснодаре покажут работы художника и скульптора Николая Новицкого (12+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 2 октября открытие экспозиции «Золотое яблоко». Будут представлены живопись, скульптура, арт-объекты и стихи Николая Новицкого.
Главным экспонатом выставки является одноименный экспонат. Его изготовление заняло у автора полтора года. На внутренних стенках яблока методом гравировки нанесено стихотворение.
Многие произведения Николай Новицкий превратил в своеобразные загадки. Основным материалом при создании арт-объектов и скульптур стала металлическая арматура.
«В руках Николая Новицкого металл показывает свою красоту и легкость, становясь грациозным, не теряя при этом надежность и долговечность. Центральная роль в творчестве автора отведена поэзии. Стихи проникают в картины, «живут» в скульптурах и инсталляциях, наполняя их новыми смыслами», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 10 октября по улице Фрунзе, 37 (музей «Особнякъ»). Стоимость посещения 50-100 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает выставка «Счастливые моменты». Зрителям покажут живописные работы художника Сергея Карпенко.