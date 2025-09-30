Арт-объекты, стихи и никакого парфюма. В Краснодаре пройдет выставка «Золотое яблоко»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото работ Николая Новицкого
    © Коллаж из скриншотов фото работ Николая Новицкого

В Краснодаре покажут работы художника и скульптора Николая Новицкого (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 2 октября открытие экспозиции «Золотое яблоко». Будут представлены живопись, скульптура, арт-объекты и стихи Николая Новицкого.

Главным экспонатом выставки является одноименный экспонат. Его изготовление заняло у автора полтора года. На внутренних стенках яблока методом гравировки нанесено стихотворение.

Читайте также:

Многие произведения Николай Новицкий превратил в своеобразные загадки. Основным материалом при создании арт-объектов и скульптур стала металлическая арматура.

«В руках Николая Новицкого металл показывает свою красоту и легкость, становясь грациозным, не теряя при этом надежность и долговечность. Центральная роль в творчестве автора отведена поэзии. Стихи проникают в картины, «живут» в скульптурах и инсталляциях, наполняя их новыми смыслами», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 10 октября по улице Фрунзе, 37 (музей «Особнякъ»). Стоимость посещения 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает выставка «Счастливые моменты». Зрителям покажут живописные работы художника Сергея Карпенко.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи События

Новости

Арт-объекты, стихи и никакого парфюма. В Краснодаре пройдет выставка «Золотое яблоко»
В краснодарском кинотеатре покажут премьеру фильма о Джоне Ленноне
В Краснодаре пройдет фестиваль собак и кошек из приюта. Любого хвостатого можно будет забрать
В Краснодарском крае температура воздуха прогреется до 26 °С. Когда ждать потепление?
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова заключили под стражу, но атаманом кубанских казаков он остался
На побережье Краснодарского края снова находят обессиленных птиц в мазуте. Эколог назвал причину

Лента новостей

«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Вчера, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» в Краснодаре на новой событийной площадке
Где чаще всего пьют кофе россияне?
Сегодня, 11:00
Где чаще всего пьют кофе россияне?
Спойлер — не только в сетевых кофейнях
5 суперспособностей ВТБ
Сегодня, 10:00 Реклама
5 суперспособностей ВТБ
Как пользоваться новыми возможностями после объединения с Почта Банком

Реклама на сайте