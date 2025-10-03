В прокат выйдет фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В Краснодаре его покажут под другим названием

В Краснодаре в кино покажут фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 4 октября в кино будут показывать фильм «Битва за битвой» под другим названием — «Волшебный поцелуй».

Лента расскажет о Бобе «Гетто Пэт» Фергюсоне и его жене Парфидии. В молодости супруги состояли в революционной группировке — совершали налеты на пункты содержания иммигрантов, устраивали ограбления и диверсии. Позднее у пары родится дочь, Парфидию арестуют, а главному герою и девочке сделают поддельные документы.

Спустя 15 лет в дом Боба ворвется давний противник. Чтобы спасти дочь, мужчина будет вынужден обратиться за помощью к бывшим партнерам.