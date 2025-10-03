В прокат выйдет фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В Краснодаре его покажут под другим названием
В Краснодаре в кино покажут фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 4 октября в кино будут показывать фильм «Битва за битвой» под другим названием — «Волшебный поцелуй».
Лента расскажет о Бобе «Гетто Пэт» Фергюсоне и его жене Парфидии. В молодости супруги состояли в революционной группировке — совершали налеты на пункты содержания иммигрантов, устраивали ограбления и диверсии. Позднее у пары родится дочь, Парфидию арестуют, а главному герою и девочке сделают поддельные документы.
Спустя 15 лет в дом Боба ворвется давний противник. Чтобы спасти дочь, мужчина будет вынужден обратиться за помощью к бывшим партнерам.
Главную роль в картине сыграл Леонардо Ди Каприо. Также в касте Бенисио Дель Торо, Шон Пенн, Тейяна Тейлор и другие. Режиссер ленты — Пол Томас Андерсон.
Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», а также в « Монитор Сити de Luxe» по улице Индустриальной, 2 и в кинотеатре «Киносет Любимово» по улице Адмирала Крузенштерна, 4. Стоимость билета — от 410 рублей.
Как писали Юга.ру, 5 октября в краснодарском кинотеатре покажут премьеру фильма о Джоне Ленноне.