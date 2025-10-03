В прокат выйдет фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В Краснодаре его покажут под другим названием

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера фильма «Битва за битвой» © Скриншот видео с Rutube-канала Melor Film
    Кадр из трейлера фильма «Битва за битвой» © Скриншот видео с Rutube-канала Melor Film

В Краснодаре в кино покажут фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 4 октября в кино будут показывать фильм «Битва за битвой» под другим названием — «Волшебный поцелуй». 

Лента расскажет о Бобе «Гетто Пэт» Фергюсоне и его жене Парфидии. В молодости супруги состояли в революционной группировке — совершали налеты на пункты содержания иммигрантов, устраивали ограбления и диверсии. Позднее у пары родится дочь, Парфидию арестуют, а главному герою и девочке сделают поддельные документы. 

Спустя 15 лет в дом Боба ворвется давний противник. Чтобы спасти дочь, мужчина будет вынужден обратиться за помощью к бывшим партнерам.

Читайте также:

Главную роль в картине сыграл Леонардо Ди Каприо. Также в касте Бенисио Дель Торо, Шон Пенн, Тейяна Тейлор и другие. Режиссер ленты — Пол Томас Андерсон. 

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», а также в « Монитор Сити de Luxe» по улице Индустриальной, 2 и в кинотеатре «Киносет Любимово» по улице Адмирала Крузенштерна, 4. Стоимость билета — от 410 рублей.

Как писали Юга.ру, 5 октября в краснодарском кинотеатре покажут премьеру фильма о Джоне Ленноне.

Афиша Город Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Аэропорт Сочи не работал больше 7 часов из-за атак беспилотников. Задерживаются внутренние и международные рейсы
В прокат выйдет фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В Краснодаре его покажут под другим названием
В Краснодаре в кино покажут «Ночь» Микеланджело Антониони 1961 года
Жители Краснодара снова выходят с пикетами против застройки зеленой зоны в ЮМР
В Краснодарском крае продлили временную «акцию» с выплатами 3 млн рублей за военные контракты. Станет ли она постоянной?
Маркет с растениями, лекции о цветах и мастер-класс по созданию флорариума. В Краснодаре пройдет зеленый фестиваль

Лента новостей

Пожалуй, хватит на сегодня интернета
30 сентября, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
29 сентября, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» на новой событийной площадке

Реклама на сайте