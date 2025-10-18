До 20 метеоров в час. Жители Краснодарского края смогут наблюдать звездопад Ориониды

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

В ночь на 21 октября в небе можно наблюдать пик метеорного потока Ориониды

Московский планетарий сообщил, что со 2 октября жители России наблюдают метеорный поток Ориониды. Наибольшую интенсивность и яркость он обретет в ночь на 21 октября — до 20 метеоров в час.

Ориониды — периодический метеорный поток средней силы, рожденный шлейфом частиц от кометы Галлея. Ориониды действуют ежегодно со 2 октября до 7 ноября.

Суперлуние, звездопад и необычный рассвет:

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км в секунду и сгорают, оставляя светящийся след. Метеоры Орионид достаточно быстрые, обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры, — рассказали в Московском планетарии.

Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с полуночи и до рассвета над юго-восточным горизонтом. Условия наблюдения Орионид в 2025 году — благоприятные.

Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях.

Как писали Юга.ру, обсерватория КубГУ поучаствовала в изучении межзвездной кометы.

Космос Краснодар Наука

