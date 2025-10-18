До 20 метеоров в час. Жители Краснодарского края смогут наблюдать звездопад Ориониды

В ночь на 21 октября в небе можно наблюдать пик метеорного потока Ориониды

Московский планетарий сообщил, что со 2 октября жители России наблюдают метеорный поток Ориониды. Наибольшую интенсивность и яркость он обретет в ночь на 21 октября — до 20 метеоров в час. Ориониды — периодический метеорный поток средней силы, рожденный шлейфом частиц от кометы Галлея. Ориониды действуют ежегодно со 2 октября до 7 ноября.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км в секунду и сгорают, оставляя светящийся след. Метеоры Орионид достаточно быстрые, обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры, — рассказали в Московском планетарии. Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с полуночи и до рассвета над юго-восточным горизонтом. Условия наблюдения Орионид в 2025 году — благоприятные. Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях.