Суперлуние, звездопад и необычный рассвет. Какие космические явления увидят жители Краснодарского края в октября
В октябре жители Краснодарского края смогут наблюдать сразу несколько космических явлений
5 октября инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев сообщил ТАСС, что в октябре россияне смогут наблюдать суперлуние, сближение Луны с Юпитером и Венерой, несколько комет и метеоритный поток.
Суперлуние ожидается 7 октября — тогда Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли — менее 360 тыс. км, что на 14% меньше чем в период минилуния (период, когда спутник наиболее отдален). При этом Луна будет на 30% ярче, чем в минилуние.
По данным телеграм-канала «Лаборатория солнечной астрономии», пик суперлуния придется на 6:47 7 октября. По словам Владилена Санакоева, суперлуние ожидается также 8 октября.
Помимо этого 13 октября Луна окажется вблизи Юпитера, а утром 19 октября россияне смогут увидеть «необычный» рассвет — спутник окажется западнее самой яркой планеты — Венеры.
Также инженер подчеркнул, что в октябре наиболее благоприятное время для наблюдения за Сатурном.
«При наблюдении планеты с увеличением от 20 крат можно обнаружить два коротких отрезка по разные стороны Сатурна — это кольца планеты, наблюдаемые практически с ребра», — прокомментировал Санакоев.
В течение октября можно увидеть и две кометы: C/2025 A6 Lemmon и C/2025 R2 Swan. А 21 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды — при ясной погоде будет видно до пяти метеоритов в час.
Как писали Юга.ру, в июле кубанские астрономы приняли участие в подтверждении открытия межгалактической кометы ATLAS.