Суперлуние, звездопад и необычный рассвет. Какие космические явления увидят жители Краснодарского края в октября

5 октября инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев сообщил ТАСС, что в октябре россияне смогут наблюдать суперлуние, сближение Луны с Юпитером и Венерой, несколько комет и метеоритный поток.

Суперлуние ожидается 7 октября — тогда Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли — менее 360 тыс. км, что на 14% меньше чем в период минилуния (период, когда спутник наиболее отдален). При этом Луна будет на 30% ярче, чем в минилуние.

По данным телеграм-канала «Лаборатория солнечной астрономии», пик суперлуния придется на 6:47 7 октября. По словам Владилена Санакоева, суперлуние ожидается также 8 октября.

Помимо этого 13 октября Луна окажется вблизи Юпитера, а утром 19 октября россияне смогут увидеть «необычный» рассвет — спутник окажется западнее самой яркой планеты — Венеры.